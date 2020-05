Golmés comptarà amb un autocinema tots els caps de setmana de juny

La localitat de Golmés, al Pla d'Urgell, posa en marxa a partir del 30 de maig un autocinema amb capacitat per a 200 vehicles que funcionarà tots els divendres i dissabtes de juny. Es tracta d'una iniciativa municipal, juntament amb el restaurant Resquitx i el suport del Circuit Urgellenc, que pretén "promoure i activar l'oci i la restauració al terme municipal, en un temps excepcional", segons ha indicat l'alcalde, Jordi Calvís. Tots els seus artífexs destaquen que es tracta de l'única instal·lació d'aquest tipus –de moment– a tot Catalunya per a aquest estiu.

La pantalla tindrà uns deu metres d'ample i s'espera que unes 400 persones per sessió puguin seguir la pel·lícula. Obrirà el cicle un film "sorpresa", que s'anunciarà per les xarxes socials en els pròxims dies. El públic podrà escoltar l'àudio de les pel·lícules a través d'una freqüència de ràdio que es podrà sintonitzar directament als vehicles.

Les entrades es podran adquirir a través de la web www.resquitx.com/autocine i tindran un cost de cinc euros. El 20% del que es recapti es destinarà a recursos sanitaris per fer front al covid-19 a la comarca.

L'autocinema s'instal·larà al costat de la desapareguda discoteca Big Ben i estarà obert des de les 20 h, tot i que la projecció s'iniciarà a les 22 h. La intenció és que el públic pugui menjar també al recinte, on hi haurà dues "gastronetes". Quan acabin les projeccions s'organitzaran activitats paral·leles, com ara concerts al jardí del restaurant Resquitx, respectant sempre les mesures de seguretat i distanciament per evitar els contagis.

La iniciativa compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollerussa, que cedirà material urbà, i de Mollerussa Comercial.