Gossos s'acomiadaran dels escenaris durant un temps indefinit

El grup manresà Gossos s'acomiadarà dels escenaris durant un temps indefinit després de fer dos concerts al Kursaal de la seva ciutat natal, segons informa la seva discogràfica, Música Global. "És una cosa que no hem fet mai. Sempre hi havia data de tornada. No ens dissolem ni pleguem. És un temps per a nosaltres, per pair i assaborir tot el que hem viscut aquests 25 anys, un projecte de vida" , assenyala el quintet del folk-rock en el comunicat.

Gossos celebren 25 anys als escenaris amb un concert especial

Després de gairebé esgotar les entrades del seu últim concert al Kursaal de Manresa, la banda anuncia una segona data el dia abans, el 30 de novembre, les entrades del qual es posaran a la venda els pròxims dies. Gossos anuncien uns concerts especials, plens de sorpreses i en companyia d'altres bandes i amics, la majoria del Bages.



El grup, però, deixa la porta oberta a fer actuacions puntuals en clau de país: "Som conscients que el moment de repressió i falta de llibertat que viu el nostre país és excepcional i cal que tots hi posem el nostre gra de sorra. Nosaltres també ".



Gossos s'aniran acomiadant del seu públic en diferents concerts de la gira celebració dels seus 25 anys com a grup: a Figueres –demà–, Molins de Rei –dia 29–, Corçà – 6 d'octubre–, Vilafranca del Penedès –dia 7–, el Prat de Llobregat –dia 14, Festival Esperanzah!–, Balaguer –9 de novembre–, Girona –dia 17– i Manresa –30 de novembre i 1 de desembre.