El Govern reclama a la Fundació Franco 30.000 documents de l'exdictador

El govern central comunicarà a la Fundación Francisco Franco, a través del ministeri de Cultura, el caràcter públic dels 30.000 documents de l'arxiu privat de l'exdictador. És la resposta a dues preguntes formulades pel senador de Compromís Carles Mulet, el qual es va dirigir al Govern per saber "quines mesures pensa adoptar" per recuperar la documentació pública que està "en mans d'aquesta organització franquista". Mulet assenyalava en la pregunta que el Govern "ha reconegut que la Fundación Nacional Francisco Franco, tot i ser un organisme privat, disposa de documents classificats com a secrets, que serien d'origen públic" i afegia que "va obtenir diners públics per a la digitalització dels seus arxius".

En la seva resposta, el Govern recorda que, "a la vista de la informació difosa a la web" de la Fundació sobre el contingut de l'anomenat "Arxiu de Francisco Franco", comunicarà a aquest organisme "el caràcter públic d'aquests documents, en virtut del que estableixen els articles 49.2 i 54.1 de la llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol".

"El Govern reiterarà a la Fundació, igualment, l'obligatorietat del compliment del que estableix el conjunt de la normativa vigent en matèria d'arxius, protecció de dades personals, propietat intel·lectual, etc., sense perjudici de la responsabilitat en què pogués incórrer per la retenció indeguda per part de la Fundació d'aquests béns mobles", assenyala.

Segons la resposta del Govern, la Fundació afirma a la seva web que l'arxiu "conté uns 30.000 documents que són claus per a la història d'Espanya, ja que representen la pràctica totalitat de la documentació que va passar per les mans de qui va ser cap de l'Estat durant 40 anys". Entre aquests documents hi ha "correspondència amb altres caps d'estat, ministres i personalitats tant d'Espanya com de l'estranger, informes confidencials de l'estat major, diferents ministeris i ambaixades, esborranys de lleis amb anotacions manuscrites del mateix Franco al marge, etc".

A la seva pàgina web, la Fundació assenyala que està realitzant un programa de millora de consulta de l'arxiu "que l'obliga" a restringir l'accés al fons documental, que fins ara "es consultava a les nostres dependències, amb el compromís de mantenir aquesta situació el mínim temps possible ".