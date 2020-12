El Govern no ampliarà l'aforament del Liceu

El Govern no ampliarà l'aforament del Gran Teatre de Liceu, tal com ha reclamat la comissió executiva de teatre, i ha condicionat aquesta possibilitat a la millora dels indicadors epidemiològics, segons ha apuntat aquest dilluns el secretari general de Salut, Marc Ramentol, tal com recull EFE.

Ramentol ha explicat que el Govern havia arribat a un acord amb el Liceu per ampliar l'aforament quant s'avancés al tram 2 del pla de reobertura, però que aquesta solució es va veure afectada pel canvi "sobtat, precoç i imprevisible" de la taxa de transmissió, que va obligar a frenar el canvi de fase. "Ara mateix aquesta decisió d'acomodar el Liceu en els criteris d'obertura queda a l'espera de l'evolució els pròxims dies dels indicadors epidemiològics", ha dit Ramentol. Per tant, tot està pendent de la possibilitat de passar al tram 2, tot i que inicialment el topall de 500 estava previst mantenir-lo fins al 4 de gener, d'acord amb el pla presentat al novembre pel Govern.

Interior i Cultura, a favor d'ampliar l'aforament

Aquest mateix dilluns, unes hores abans el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, havia dit que estaven treballant a nivell tècnic amb el Procicat la possibilitat d'augmentar el límit d'aforament del Gran Teatre del Liceu, decretat en el marc de les mesures del covid-19, i que la decisió es prendria en les pròximes hores o dies. En una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4, Sàmper ha explicat que aquest dissabte va assistir a una reunió amb la comissió executiva del Liceu, que els va exposar "punts molt rellevants", com un sistema de ventilació amb uns elements "increïbles" que fan que quedi "totalment garantida", ha dit. Segons Sàmper, aquesta situació fa que es puguin "replantejar" el topall dels 500 espectadors.

El Liceu va anunciar aquest cap de setmana que cancel·laria les representacions de l'òpera La traviata a partir del 8 de desembre si no s'elimina el topall de 500 persones, ja que el teatre tenia previst que a partir de dilluns es pogués ocupar el 50% de l'aforament, és a dir, 1.144 entrades, corresponent a la fase 2 del pla. El topall de 500 persones representa poc més del 20% de l'aforament. Tanmateix, l'evolució de la pandèmia, i sobretot una taxa de contagi que s'ha enfilat més enllà del 0,90, va dur el Govern a congelar el canvi de fase i a mantenir les restriccions del tram 1, que posen l'accent en la reducció de la mobilitat. Sàmper no ha precisat si una possible ampliació del topall de 500 a 1.000, o a un 50% real, al Liceu seria efectiva també per a altres espais com el teatre Tívoli, el Coliseum o L'Auditori, entre d'altres. És a dir, si el Liceu seria una excepció o no.

En la mateixa línia que Sàmper, el Departament de Cultura també estudia que l'ocupació dels grans equipaments culturals catalans arribi al 50% de l'aforament, tal com recull l'ACN. La decisió afectaria, com ha dit la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, a equipaments com el Liceu, l'Auditori, el TNC o el Teatre Victòria. Així ha respost la titular de Cultura quan se li ha preguntat per la proposta de la direcció del Liceu de cancel·lar La traviata a partir de dimarts si no s'elimina el topall de 500 persones previst en la fase 1 del pla de reobertura. "Els grans equipaments no estan al 50% d'ocupació, sinó que en algun cas al 22%. Hem de corregir aquesta desviació", ha dit, deixant la porta oberta a tirar endavant la reivindicació del Liceu.