El Govern obrirà demà l'ajuda per a professionals de la cultura

Els professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i altres activitats culturals, siguin artístiques, tècniques o de docència, podran demanar a partir de demà l'ajuda de 750 euros que ha aprovat el Govern per pal·liar la situació del col·lectiu arran de la pandèmia. Segons recull l'ACN, s'ha establert que el criteri per atorgar les ajudes sigui la presentació de la sol·licitud dins el termini, que és de set dies naturals, sempre que es compleixin els requisits. L'ordre de recepció de les peticions no es tindrà en compte a l'hora d'establir l'atorgament de les ajudes, amb les quals s'espera arribar a més de 8.000 professionals. Els departaments de Cultura i de Treball, Afers Socials i Famílies han incrementat el pressupost destinat, de 3,6 milions a 6,5.

S'ha acordat amb els representants del sector una rebaixa del llindar d'ingressos per poder afavorir les persones més afectades. Concretament, els ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres del 2020 de la persona beneficiària no han de superar l'import de 13.000 euros bruts. També s'ha introduït el criteri de nivell d'ingressos, d'acord amb els representants del sector, que serà el que es tindrà en compte en el cas que el nombre de sol·licituds superi la partida disponible, prioritzant les persones de menys ingressos. La sol·licitud s'ha de fer a través de la web del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

"Més just i amb més quantitat"

El secretari general del departament de Treball, Oriol Amorós, va explicar dimecres en una entrevista a TV3 que les ajudes es van frenar perquè "estava planificat d'una manera en què potser no hi havia recursos per a tothom i l'ordre cronològic tornaria a generar malestar". "Hem dialogat amb el sector, l'hem escoltat i hem incorporat les seves propostes i s'haurà de fer servir el criteri d'ingressos, si és que s'ha de discriminar", va remarcar. Per a ell, aquest diàleg amb el sector els ha permès conjuntament fer una "ajuda més justa, amb més quantitat" i que podrà arribar a tothom. Amorós va subratllar que havia calgut crear nous sistemes d'ajudes directes des d'una administració que "no té tota la informació sobre rendes ni contribucions", ni té els recursos de totes les administracions, mentre que la gent ha patit molt i ha passat per situacions molt difícils.

La Generalitat va aprovar dimarts el decret que regularà aquesta ajuda, i el pressupost per als subsidis s'incrementa dels 3,5 milions d'euros als 6,5 milions i s'estableix que el criteri per atorgar les ajudes és la presentació de la petició dins el termini, complint els requisits previstos i d'acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que no hi hagi prou dotació econòmica, i sempre que no es pugui ampliar l'import, les ajudes s'hauran d'atorgar prioritàriament als beneficiaris amb menys ingressos.