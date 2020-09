El Govern destina 480.000 euros a la restauració de Santa Maria del Mar

La basílica de Santa Maria del Mar, un dels tresors gòtics de Barcelona, requereix una restauració gairebé constant. Hi ha hagut intervencions tan importants com la recuperació de la façana del carrer dels Sombrerers, que va culminar l'any 2018, i d'altres anteriors com la rehabilitació de l'absis i cinc capelles. Però encara hi ha feina per preservar com cal aquest monument històric artístic. Ara el govern de la Generalitat ha autoritzat a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural que tramiti la concessió d’una subvenció per un import de 480.000 euros, per al finançament de la redacció dels projectes i l’execució de les obres de restauració de la basílica durant el període 2020-2023.

La redacció dels projectes i l'execució de les obres de restauració suposen una inversió de 960.000 euros, que serà finançada en un 50% pel departament de Cultura i en un 50% per la parròquia de Santa Maria del Mar.

El departament de Cultura ja ha intervingut a l’església en anys anteriors, en l’arranjament de les cobertes (del 1986 al 1989, amb una inversió equivalent a 810.000 euros), en la restauració de portalades, en la instal·lació del nou orgue menor de la basílica (1997) i en la restauració de la part central de la façana principal i la rosassa (1999). El 3 de novembre del 2006 es va signar un conveni de col·laboració amb la basílica, mitjançant el qual es van finançar i executar les actuacions següents: obres de campanars (2009 a 2010), finestrals (2010 a 2011), cantories (2011-2013), passeres de les cobertes (2014 a 2015), façana i portalada del Born (2016 a 2017) i enderroc de l’edifici annex al carrer dels Sombrerers i millores a la façana del Santíssim (2017).