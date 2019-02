Uns Goya entre ‘Campeones’, ‘El reino’ i Rosalía

Els Goya viatgen per primera vegada a Sevilla aquesta nit per celebrar la festa anual del cinema espanyol. La comèdia de Javier Fesser Campeones, amb onze nominacions, i el thriller polític El reino, amb tretze, es disputen el triomf en una edició que arriba tocada per les acusacions contra l’Acadèmia del Cinema Espanyol per fer servir estudiants en pràctiques per a feines de logística, acomodament de seients i servei de guarda-roba.

Els presentadors de la gala seran els còmics Sílvia Abril i Andreu Buenafuente, amb col·laboracions de l’humorista Raúl Pérez i un número protagonitzat per David Broncano i Berto Romero. La música també serà protagonista gràcies a les actuacions de Rosalía, James Rhodes i un trio format per Amaia Romero, Rozalén i Judit Nedderman, que interpretaran un medley arranjat per Manu Guix a partir de les quatre cançons nominades. I l’Associació de Dones Cineastes tornarà a repartir vanos vermells entre els convidats per escenificar la reivindicació feminista del sector contra la violència masclista.

Enguany, el Goya d’Honor no serà lliurat durant la cerimònia: Chicho Ibáñez Serrador ja el va rebre durant la Festa dels Nominats, però els premis inclouran un número d’homenatge amb alguns dels cineastes que reivindiquen la figura pionera del director, com ara Jaume Balagueró, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona i Nacho Vigalondo, entre d’altres.

Les opcions del cinema català

Entre els 168 nominats dels Goya hi ha força presència catalana. Entre dos aguas d’Isaki Lacuesta, com a millor pel·lícula i director, i les quatre nominacions per al drama de Celia Rico Viaje al cuarto de una madre, són les més destacades. El thriller històric ambientat a Barcelona La sombra de la ley acumula sis nominacions tècniques, Memòries d’un home en pijama opta al Goya a millor film animat i Matria al de millor curt. També estan nominats els intèrprets Eduard Fernández (per Todos lo saben ) i Anna Castillo (per Viaje al cuarto de una madre ).