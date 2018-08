El Grec perd un 6% d'espectadors i ajustarà la seva oferta

El Festival Grec ha tancat la 42a edició amb 114.281 espectadors, un 6% menys que l'any passat. Es tracta d'una reducció lligada en part al fet que aquest any s'han programat menys espectacles (se n'han fet 84, mentre que el 2017 van ser 102) i que respon al model de festival que vol impulsar el director del Grec, Cesc Casadesús. "Reduir espectacles i espectadors és bo, perquè ens permet cuidar els artistes i la producció local", afirma Casadesús, que defensa que "aquest any artísticament s'ha pujat un graó".

Les propostes del festival situades a Montjuïc han tingut bona rebuda. En total, els muntatges ubicats a aquest espai han aconseguit un 89% d'ocupació, una xifra mai aconseguida fins ara. Entre les obres que han aplegat més públic hi ha espectacles internacionals com 'Pine Smoke' de Cloud Gate Dance, 'Xenos' d'Akram Khan, 'Belgian rules' de Jean Fabre i 'Minuit' de Yoann Bourgeois. La programació situada a la resta d'espais de la ciutat ha tingut menys ocupació que en anys anteriors (un 59,49%). Els muntatges locals amb més èxit han estat 'Una gossa en un descampat' a la Sala Beckett, 'Vània' a la Sala Muntaner, 'Falsestuff' al Teatre Nacional de Catalunya i 'La plaza' al Sant Andreu Teatre.

"Els artistes locals han fet un salt. Si això vol dir fer menys espectacles i menys espectadors, l'any vinent anirem cap aquí si els polítics em deixen", subratlla Casadesús, que treballarà perquè les propostes programades "tinguin més presència, és a dir més funcions, al festival". El director del Grec també ha precisat que s'ha reduït lleugerament l'edat mitjana dels espectadors (situada enguany en 40 anys) i que s'ha incrementat el públic local, xifrat en un 82% en aquesta edició respecte el 76% de l'edició passada. El comissionat de Cultura, Joan Subirats, considera que el Grec és “cada vegada més referent i prescriptor d’espectacles internacionals important” i posa èmfasi en la presència del públic jove que, diu, "cada vegada té més interès per ser-hi".

A banda de seguir impulsant un model de festival "amb menys paraigües i més discurs", segons Casadesús, el director ha avançat per on aniran els trets la propera edició. Seguint amb la idea de viatjar arreu del món a través del festival i tenint en compte que aquest any el Grec ha arribat fins a Singapur, Casadesús prepara per al 2019 un viatge escènic que arrencarà a Austràlia i acabarà a Nova York.