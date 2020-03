L'arquitecte Vittorio Gregotti, un dels pares de l'anella olímpica de Barcelona, mor per coronavirus

L'arquitecte italià Vittorio Gregotti, un dels més reconeguts del país, ha mort avui als 92 anys en un hospital de Milà a causa de les complicacions d'una pulmonia després d'haver contret el coronavirus. Gregotti va participar en la remodelació de l'Estadi Olímpic de Barcelona el 1992, així com en tota l'anella olímpica de Montjuïc. Joan Margarit i seu soci Carles Buxadé, que formaven equip amb Federico Correa, Alfonso Milà i Gregotti, van ser els guanyadors l'any 1984 del concurs internacional d'avantprojectes per a l'Anella Olímpica de Montjuïc, que acolliria les principals instal·lacions esportives dels Jocs.

Gregotti (Novara, 1927) va ser un dels grans arquitectes italians del segle XX, amb els seus dissenys marcats per la simplicitat de forma, l'ordre i la precisió. A part del projecte de Barcelona, va participar en altres instal·lacions esportives com l'estadi de futbol de Nimes i la remodelació de l'estadi de Gènova. Llicenciat en arquitectura el 1952 al Politècnic de Milà, havia exercit com a docent en facultats de Venècia, Milà i Palerm, a més de donar lliçons a mig món, des de Buenos Aires fins a Harvard i Cambridge. Va participar en nombroses exposicions internacionals i va ser el responsable de la secció introductòria de la XIII Triennal de Milà el 1964, que li va atorgar el Gran Premi internacional.

També havia estat director de la secció Arts Visuals i Arquitectura de la Biennal veneciana, va ser nomenat honoris causa a Praga i era membre honorari de l'American Institute of Architects.

Una gran part del seu pensament el va bolcar a la prestigiosa revista Casabella, que ell mateix va dirigir entre 1982 i 1996, a més de diversos diaris italians en què col·laborava esporàdicament.