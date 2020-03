El Gremi de Cinemes de Catalunya calcula que més del 90% de les sales presentaran un ERTO

La pandèmia del Covid-19 dibuixa un futur immediat amb pocs motius per pensar que l'activitat social i econòmica recuperarà una mica de normalitat. Ara com ara diversos sectors, com per exemple el cultural, marquen el mes de juny com a horitzó. És també el calendari amb què treballa el Gremi de Cinemes de Catalunya, o si més no és al juny quan espera recuperació "progressiva" de públic. Tanmateix, abans cal entomar un panorama laboral demolidor, com passa en tants altres sectors econòmics.

Camilo Tarrazón, president del empresaris de cinemes, ha explicat a l'ACN que el 90% dels cinemes presentarà un ERTO per "garantir els llocs de treball" davant una situació "demolidora" i "d'incertesa". Tarrazón estima que les pèrdues diàries podrien acostar-se als 450.000 euros i creu que necessitaran un "suport de l'administració" que dubta que acabi arribant. Tanmateix, el gremi prefereix ser "prudents" i evitar "alimentar les visions apocalíptiques" davant una situació que, malgrat tot, pateixen des de les sales més petites fins a les grans cadenes.

Davant d'aquestes xifres, reclamen el suport de l'administració per a empreses que, cada any, reben 20 milions d'espectadors a Catalunya i 100 milions a tot Espanya, en la línia del que ja han anunciat països com els Estats Units o Itàlia. "A Espanya, l'administració ni hi és ni l'esperem. A Catalunya s'han cuidat més les formes, però tampoc hi ha resposta, perquè no tenen recursos. Aquest escenari l'haurem de capejar sols", augura Tarrazón, que destaca diversos elements que caldrà superar els mesos vinents. D'una banda, una incertesa econòmica que farà que el consum es comporti amb una "mentalitat de guardiola", una circumstància que entén que afectarà tots els sectors. Alhora, però, hi afegeix les "reserves subjectives" davant les aglomeracions amb altres persones, que creu que se superarà només de manera "progressiva i no immediata", sumat al canvi en els calendaris d'estrenes.



El president del gremi no veu com una amenaça l'auge de les plataformes de visionat digital i afirma que les sales de cinema "existeixen i existiran". "Abans era el format predominant, ara comparteix protagonisme amb altres formats", precisa. En aquest sentit, critica que el problema "no és el públic" sinó un sistema amb "poc suport" de l'administració i una "alta càrrega impositiva".

A la Xina entre el 21 i el 23 de març van reobrir 507 cinemes a les províncies de Xinjiang, Shandong, Sichuan, Fujian i Guangdong. La xifra, però, representa només el 5% dels cinemes que funcionaven a la Xina abans de l'esclat de l'epidèmia.