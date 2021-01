El Grup AgriEnergia guanya el Premi Empresa Cultura

L'empresa Grup AgriEnergia és la guanyadora del nou Premi Empresa Cultura que atorga a partir d'aquest any la Fundació Catalunya Cultura per reconèixer les companyies que no només donen suport a la cultura, sinó que inclouen la cultura en la seva identitat empresarial. "Són empreses que volen la cultura en el seu ADN i volen passar de ser empreses socialment responsables, amb responsabilitat social corporativa, RSC, a ser empreses amb responsabilitat cultural corporativa, RCC", explica Sílvia Martí, presidenta del jurat.

La guanyadora ho és "per la seva aportació decidida i innovadora al món de la cultura, a través de l'àmbit de les arts". El jurat destaca "el seu abast territorial, el seu gran impacte social i per contribuir a motivar múltiples iniciatives en pro de la cultura més enllà del seu objectiu empresarial". Ricard Planas, director de la Fundació Lluís Coromina, a través de la qual treballa AgriEnergia, una empresa distribuïdora d'energia elèctrica amb seu a Banyoles, ha defensat: "El sector de la cultura és estratègic, nuclear, ens fa més persones i ens porta a un estadi superior, i ha de ser clau en el sector empresarial". "Per a nosaltres el premi és un incentiu per fer una tasca que portem a l'ADN", ha afegit.

La consellera Àngels Ponsa ha defensat "l'aliança sincera entre el sector públic i privat per a un bé superior com és la cultura, que és un dret universal de la ciutadania i un deure que tenim des dels poders públics de protegir-la, però no ho podem fer sols".

Nou segell d'entitat compromesa

Maite Esteve, presidenta de la Fundació Catalunya Cultura, ha assenyalat que "invertir en cultura no és una despesa, és una manera de fer progressar el país". També ha recordat que els empresaris han seguit defensant la importància de la cultura durant aquesta crisi del 2020, que ha impactat especialment en la cultura. "La cultura és un gran motor econòmic; abans de la pandèmia 200.000 persones treballaven entorn del món cultural. És una font de transformació i innovació que enriqueix el país", ha afegit.

La Fundació Catalunya Cultura també ha presentat aquest dijous un segell per destacar les empreses i entitats que donen suport a la cultura. És un segell que dirigirà la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat de Girona. Serà un segell que costarà 500 euros, valdrà per 3 anys i dependrà d'un comitè que presidirà Salvador Sunyer, director del festival Temporada Alta. L'objectiu és poder fer un mapa de les entitats i empreses que ajuden la cultura per reconèixer la feina dels que inverteixen en activitats culturals. La Universitat de Girona serà qui s'ocuparà d'auditar les entitats que s'hi presentin per aconseguir el segell, que servirà" per millorar la seva imatge, la seva marca, el seu posicionament estratègic i la singularitat", segons Ramon Agenjo, patró de la fundació des de la Fundació Damm. "Els països i les empreses que inverteixen en cultura són millors. Si arreglem la cultura, la sanitat vindrà sola. Els països que inverteixen en cultura progressen més", assegura Agenjo.