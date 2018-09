Guerra de xifres entre Facua i els exhibidors cinematogràfics

La baixada de l'IVA del cinema del 21% al 10% que va aprovar el govern espanyol al juny està provocant un ball de xifres entre l'associació de consumidors Facua i la federació que agrupa els exhibidors de cinema espanyols, FECE. En un comunicat, Facua ha reclamat "transparència" i ha acusat els exhibidors de "manipular" les dades sobre la baixada del preu de les entrades.

La denúncia de Facua es refereix a l'estudi fet públic la setmana passada per FECE en què s'assegurava que gairebé nou de cada deu sales havien abaixat el preu de les entrades, en el 72,3% dels casos de manera íntegra en relació a la baixada de l'IVA. Segons l'associació de consumidors, l'estudi dels exhibidors està "esbiaixat" i obvia les dades de desenes de cinemes que no han facilitat els seus preus. Facua també critica que l'intent de FECE per "justificar totes les empreses" que han apujat el preu abans d'impostos de l'entrada aprofitant la baixada de l'IVA.

Després de revisar la cuina l'enquesta, afegeix el comunicat de Facua, han detectat que "només el 53% de cinemes (149)" consultats per la patronal dels exhibidors diuen que han repercutit els preus de manera proporcional a la baixada de l'IVA, mentre que el 20,3% de cinemes (57) indiquen que els han abaixat els preus menys. El 11,0% (31) confessen que no han aplicat cap baixada i el 15,7% (44) no han volgut facilitar informació a la federació de cinemes.

El ministre Guirao va avisar fa unes setmanes que si els cinemes no repercutien de manera proporcional la baixada de l'IVA el govern es replantejarà la baixada de l'impost. Segons les dades que va fer públic el ministeri de Cultura a finals d'agost, només el 50% dels cinemes havien aplicat la rebaixa de manera proporcional.