Guia per veure ‘Vengadores: Endgame’

Onze anys després d’engegar-la amb Iron Man, Marvel està a punt de tancar la saga més ambiciosa de la història de Hollywood. Vengadores: Endgame, que dijous arriba als cinemes, culmina la construcció d’aquesta mitologia moderna tancant -amb un punt i seguit- la història allà on la deixava fa un any Vengadores: Infinity War: amb una bona part dels herois desintegrats per Thanos, que amb un sol gest del Guant de l’Infinit feia realitat el seu somni eugenèsic i esborrava de l’Univers la meitat dels éssers vius.

Filmades al mateix temps, Infinity War i Endgame formen un díptic que reinventa les regles del blockbuster modern creant el cliffhunger més potent del cinema fantàstic des del final de L’Imperi contraataca. Tant és així que Endgame ha fet miques tots els rècords de venda d’entrades anticipades. Als Estats Units ha triplicat les xifres d’ Infinity War i a la Xina se n’han venut un milió d’entrades en només sis hores: la previsió és que, abans de l’estrena, la seva recaptació al mercat xinès se situï entre els 70 i 90 milions d’euros. A Espanya les xifres són més modestes, però també de rècord: 83.000 entrades en les primeres 24 hores, el doble que Star Wars: El despertar de la força. Els experts auguren un primer cap de setmana per damunt dels 220 milions als Estats Units i dels 710 a tot el món. Per què tanta urgència? En part, per evitar els espòilers.

Per ajudar els espectadors a situar-se, l’ARA ha elaborat un gràfic resumint la situació dels personatges al final d’ Infinity War. Amb Iron Man i Nebula atrapats al planeta Tità, els Guardians de la Galàxia gairebé arrasats i herois com Spiderman, Doctor Strange i Black Panther esborrats del mapa, només queden un grapat d’herois per enfrontar-se a Thanos, homes i dones trencats i impotents que han vist com morien els seus amics, familiars i aliats.