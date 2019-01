El Guitar BCN celebrarà 30 anys amb una festa al Paral·lel

Tant la directora artística del Festival Guitar BCN, Judit Llimós, com el director de la promotora The Project, Joan Rosselló, fa temps que volien aixecar un pont musical al Paral·lel que unís l’Apolo i la sala Barts. “N’hem parlat moltes vegades amb l’Alberto Guijarro, de l’Apolo”, recorda Rosselló. Finalment, ha trobat la manera i l’oportunitat: un festa-festival el 22 de març per celebrar el 30è aniversari del Guitar BCN i en què amb una mateixa entrada es podrà accedir a la sala gran i a la 2 de l’Apolo, així com a la Sala Barts i al Barts Club.

La festa, batejada amb el nom de Paral·leles, tindrà un caràcter eminentment electropop i comptarà amb les actuacions i sessions de Los Ganglios, Brisa Fenoy, Ultrapayback, Ladilla Rusa, Miranda!, Putochinomaricón, Chica Barata i Sonido Tupinamba, i potser alguns noms més. “Teníem ganes que la gent es desinhibís. Són tot directes incendiaris”, va explicar ahir Llimós a Barcelona en un acte al concessionari de KIA, la marca d’automòbils que és el patrocinador principal del Guitar BCN.

La festa Paral·lel és una de les novetats del festival, que ja fa unes setmanes que va presentar el gruix de la programació. L’inaugurarà Fito Páez, tot sol a piano, el 31 de gener a L’Auditori i entre els concerts destacats tindrà els d’Estrella Morente, Toto, Javier Álvarez, Pedro Guerra, Ketama, Trombone Shorty & Orleans Avenue, Víctor Manuel, Luísa Sobral, Lax’n’Busto, Andrés Calamaro, Marcus Miller, Ismael Serrano i l’homentatge a Luis Eduardo Aute. El madrileny Leiva, del qual ja s’havia tancat un concert al Sant Jordi Club el 25 de maig, n’ha afegit un altre el dia 26.

Les altres novetats del Guitar BCN comunicades ahir són els concerts de la mexicana Lila Downs, que el 26 de juny presentarà disc a la sala Barts, i de la nord-americana Nikki Hill, que defensarà el soul & roll de l’àlbum Feline roots a La 2 de l’Apolo el 12 de març. També es va completar ahir la programació del GuitarClub, els concerts que es fan al Barts Club. Aquest any hi actuaran Odetta Hartman, Donallop, Komraus, Marta Delmont i, en un doble cartell, Ran Ran Ran i Invisible Harvey.

En aquesta trentena edició el festival lliurarà la Pua d’Or a Estrella Morente per “la seva aportació al flamenc i a la música, i en representació també de la nissaga Morente”. L’artista de Granada actuarà al Liceu el 3 de març.