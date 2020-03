'Guns Akimbo', el malson violent d’un informàtic maldestre

Direcció i guió: Jason Lei Howden. 95 min. Regne Unit, Alemanya i Nova Zelanda (2019). Amb Daniel Radcliffe, Samara Weaving i Rhys Darby. Disponible a Amazon Prime Video.

Daniel Radcliffe, seguint l’exemple d’altres exestrelles juvenils del cinema mainstream com Elijah Wood i Robert Pattinson, fa uns anys que aposta per projectes arriscats i independents. L’actor anglès vol trencar amb el seu passat amable de Harry Potter i ho està aconseguint gràcies a interpretacions força atípiques en films de gènere fantàstic: el geperut de Victor Frankenstein, el dimoni amb banyes de Horns o el cadàver que es podreix a la surrealista Swiss army man. A Guns Akimbo, un nou projecte pròxim al gènere, Radcliffe es posa a la pell d’un informàtic perdedor i trol d’internet que es veu implicat, sense voler-ho, en un joc il·legal de caça humana. Un programa de televisió retransmès en streaming anomenat Skizm similar al de Battle Royale i al de Perseguit d’Arnold Schwarzenegger.

A mig camí entre el còmic ultraviolent dels anys 90 i la sàtira de la nova societat de l’espectacle creada per internet, Guns Akimbo és un entreteniment groller i sanguinolent que fa passar una bona estona però que s’oblida en qüestió de dies. Però precisament perquè transita en un terreny estètic i temàtic similar, funciona millor que la recent Aves de presa per la seva falta de pretensions. L’assassina punk, interpretada per una divertidíssima Samara Weaving, i les seves escenes d’acció són més satisfactòries que les que protagonitzaven Harley Quinn i el seu grup de renegades.