Gustavo Dudamel obrirà la temporada 2018-19 de Palau 100

Händel i Mahler són els compositors protagonistes de la temporada 2018-19 del cicle Palau 100 del Palau de la Música, que inaugurarà Gustavo Dudamel amb dos concerts amb la Mahler Chamber Orchestra els dies 18 i 19 de setembre. Fins a tres simfonies de Mahler (la 'Quarta', la 'Tercera' i la 'Segona') sonaran al llarg d’un cicle que també tancarà Dudamel el 27 de juny de l’any que ve amb la Münchner Philharmoniker, l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau. De Händel, a més del 'Messies' que aquesta vegada interpretarà l’Orquestra de Cambra de Zuric sota la direcció del violinista Daniel Hope, es podrà sentir la versió íntegra en format concert de l’òpera 'Semele', a càrrec del Monteverdi Choir dirigit per John Eliot Gardiner, i també 'Water music' dins del programa de "música aquàtica" de l’Akademie für Alte Musik Berlin, “el Ferrari de la música antiga”, segons el director artístic adjunt del Palau de la Música, Víctor Garcia de Gomar.

Tot plegat seran quinze concerts, tretze dels quals dins de l’abonament i dos d’extraordinaris: el de la 'Quarta' de Mahler de Dudamel (el 19 de setembre) i el de l’Ictus Ensembe i el Collegium Vocale Gent amb, que el 4 d’abril del 2019 abordaran l’obra 'Einstein on the beach', de Philip Glass, “un objecte sonor no identificat, per no dir-li òpera”, tal com la descriu Garcia de Gomar. Una de les particularitats d’aquesta 'Einstein on the beach' dirigida per George-Elie Octors és la presència de la cantautora Suzanne Vega com a cantant. “La tria és del mateix Ictus Ensemble, i Vega forma part del repartiment de la gira”, precisa Garcia de Gomar.

Aprofitant la interpretació de l’obra de Glass, el Palau de la Música també programarà altres concerts al voltant del compositor nord-americà l’abril del 2019 que es faran públics quan es presenti la resta de cicles de la temporada. Aleshores també es farà oficial que Josep Maria Guix serà el compositor resident del Palau de la Música. De moment ja ha transcendit que dins del cicle Palau 100 l’Orquestra del Liceu interpretarà 'Imatges d’un món efímer', de Guix, dins d’un programa amb Falla ('El amor brujo') i Stravinsky ('La consagració de la primavera').

Sant Petersburg i el Mariinski

Grans orquestres russes com la Simfònica de Sant Petersburg i la del Teatre Mariinski, pianistes com Daniil Trifonov i Murray Perahia i cantants com Cecilia Bartoli i Renée Fleming destaquen en una programació que té un pressupost d’1,67 milions d’euros (1,5 es preveu recuperar amb abonaments i taquilla) i que el director general del Palau de la Música, Joan Oller, defensa a partir de dos eixos: “la recerca de l’excel·lència amb referents internacionals i més presència dels cors de la casa”. És a dir, el que defineix l’etapa d’Oller al Palau. Pel que fa als cors, seran presents a la cantata 'Aleksandr Nevski' amb l’orquestra del Mariinski dirigida per Valeri Gergiev i la 'Segona' de Mahler que farà Dudamel.

“Busquem que els intèrprets més coneguts portin les obres menys conegudes, i que els intèrprets menys coneguts portin les obres més conegudes”, explica Oller sobre el cicle Palau 100. Tanmateix, en aquesta temporada hi ha sobretot domini del gran repertori (Mahler, Brahms, Schubert, Mozart, Txaikovski), encara que sense Beethoven després d’uns anys d’hegemonia de les obres del compositor alemany. Potser el programa que combina millor l’excel·lència coneguda amb el descobriment és el del Balthasar Neuman Chor und Ensemble sota la direcció de Thomas Hengelbrock, que a més del 'Rèquiem' de Mozart interpretarà la 'Missa non sine quare' (1689) de Johann Caspar von Kerll el 28 de gener. El barroc també serà protagonista el 24 d’abril del 2019 amb John Eliot Gardiner, que dirigirà l’òpera 'Semele' de Händel sense els talls de la versió que ell mateix va enregistrar el 1982. No serà l’única òpera (no escenificada, esclar) d’aquest Palau 100 perquè Cecilia Bartoli cantarà 'La Cenerentola' de Rossini el 25 d’octubre. “Volíem que la Bartoli tornés amb una cosa més gruixuda, que no fes un recital amb piano variat”, diu Oller.

Una de les novetats d'aquesta edició del cicle Palau 100 és el canvi horari. Els concert començaran a les 20 h, mitja hora abans que en anys anteriors. El canvi respon a les peticions reiterades dels abonats. "Es tracta d'europeitzar els horaris", explica Oller.

Els 15 concerts del cicle Palau 100 2018-2019

Gustavo Dudamel & Mahler Chamber Orchestra: la ‘Quarta’ de Brahms (18 de setembre de 2018)

Gustavo Dudamel & Mahler Chamber Orchestra: la ‘Quarta’ de Mahler (19 de setembre de 2018)

Cecilia Bartoli: ‘La Cenerentola’, de Rossini (25 d’octubre de 2018)

Murray Perahia: programa per determinar (8 de novembre de 2018)

Orquestra de Cambra de Zuric & Daniel Hope: ‘El Messies’, de Händel (13 de desembre de 2018)

Balthasar Neumann Chor und Ensemble & Thomas Hengelbrock: ‘Rèquiem’, de Mozart (28 de gener de 2019)

Renée Fleming: programa per determinar (5 de febrer de 2019)

Orquestra del Mariinski & Valeri Gergiev & Daniil Trifonov & Orfeó Català: ‘Aleksandr Nevski’, de Prokófiev, i ‘Concert per a piano núm. 3’, de Rakhmàninov (12 de març de 2019)

Gustav Mahler Jugendorchester & Jonathan Nott: la ‘Tercera’ de Mahler (14 de març de 2019)

Orquestra Simfònica del Liceu & Josep Pons: ‘La consagració de la primavera’, de Stravinsky (19 de març de 2019)

Monteverdi Choir & John Eliot Gardiner: ‘Semele’, de Händel (24 d’abril de 2019)

Orquestra Simfònica de Sant Petersburg & Yuri Temirkanov: Festival Txaikovski (9 de maig de 2019)

Akademie für Alte Musik Berlin: ‘Water music’, de Händel (23 de maig de 2019)

Suzanne Vega & Collegium Vocale Gent & Ictus Ensemble: ‘Einstein on the beach’, de Philip Glass (4 de juny de 2019)

Gustavo Dudamel & Müncher Philharmoniker & Orfeó Català & Cor de Cambra: la ‘Segona’ de Mahler’ (27 de juny de 2019)