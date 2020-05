Noves acusacions contra Harvey Weinstein a Nova York

Condemnat a 23 anys de presó per un tribunal de Nova York i pendent de judici a Califòrnia, on s'enfronta als càrrecs de violació, sexe oral forçat, penetració sexual amb l'ús de la força i lesions, a Harvey Weinstein se li ha tornat a obrir un front judicial a Nova York arran de les noves acusacions que han sorgit contra ell aquest divendres. Quatre denunciants, de qui no s'ha revelat la identitat, acusen l'exmagnat del cinema de delictes sexuals que suposadament van tenir lloc entre el 1984 i el 2013, en el context de festivals de cinema com els de Canes i Venècia.

La novetat en l'historial delictiu de Weinstein és que una de les demandants era una menor en el moment dels fets, ja que només tenia 17 anys i era aspirant d'actriu. Segons el seu relat, Weinstein la va convidar el 1994 a la seva habitació d'hotel, on la va violar després d'agredir-la sexualment. Després, el productor l'hauria amenaçat amb assegurar-se que no treballés mai en cap pel·lícula i fer-la perseguir pels seus empleats si alguna vegada explicava el que havia passat.

Les altres denúncies es refereixen a situacions similars, en què Weinstein hauria atret les víctimes amb la promesa d'impulsar les seves carreres i després les hauria violat i abusat d'ells. El més recent dels casos va tenir lloc el 2013 a la Mostra de Venècia, on una dona de 35 anys va conèixer el productor i, suposadament, després d'una audició la va obligar a practicar-li sexe oral.

Abans de poder ser jutjat per aquests nous càrrecs, Weinstein haurà de passar pels tribunals de Los Angeles, un judici que s'ha vist endarrerit per culpa de l'epidèmia de coronavirus. Mentrestant, Weinstein passa els dies en una presó de màxima seguretat de Nova York.