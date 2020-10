L'Heliogàbal celebra 25 anys "al límit" i alerta d'un tancament "imminent" si no arriben els ajuts

L'Heliogàbal celebra el seu vint-i-cinquè aniversari "al límit". Fa cinc anys, la sala del barri de Gràcia va iniciar una reforma del local per poder acollir-se a la nova ordenança dels espais de cultura viva de la ciutat. La inversió estava vinculada a uns ajuts de l'Ajuntament de Barcelona d'un 75% de l'import. De moment, només n'han abonat el 30%. "Ens està ofegant", alerta el director de l'espai, Albert Pijuan. A aquest fet s'hi suma la limitació de l'horari d'obertura fixat en l'ordenança, que obliga a acabar els concerts a les onze de la nit, i les restriccions d'aforament per la pandèmia. Davant aquesta situació, Pijuan ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que "compleixi" i revisi la limitació horària de l'ordenança.



La jornada de celebració dels 25 anys de la sala ha començat a les dotze del migdia amb les actuacions del DJ Arnau Sabaté i Mishima. A les sis de la tarda s'han tornat a obrir les portes dels Jardins de la Sedeta i hi han actuat Rigoberta Bandini, Brigitte Laverne i Hidrogenesse.

"Avui és un dia bonic, perquè celebrem el nostre 25è aniversari, però també és complicat", ha lamentat Pijuan. Les restriccions provocades per la pandèmia han limitat l'aforament del local fins a setze persones. "No surten els números", explica el director de l'establiment.

Pijuan ha assegurat que aquest diumenge ha sigut el primer cop que l'Heliogàbal ha pogut accedir a un espai on celebrar concerts amb certa normalitat. "A l'estiu, que era una oportunitat molt bona, només han pogut treballar els festivals", ha lamentat. El director de l'establiment ha assegurat que el tancament de la sala és "imminent" si no arriben els ajuts i ha reconegut que estan "al límit". "Al final, acabarem morint per les burocràcies", ha lamentat.

Pijuan ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que "compleixi" i els doni els ajuts vinculats a la reforma de l'establiment, de 220.000 euros. Així mateix, ha demanat flexibilitzar l'ordenança, que redueix al 30% l'aforament dels petits locals a partir de les onze de la nit. "És com si ens haguessin aplicat les restriccions del coronavirus abans de la pandèmia", ha explicat.

"Fa 25 anys que treballem i lluitem pel teixit cultural de base i lluitem i la ciutat de Barcelona encara no ha sigut capaç de proporcionar-nos un marc legal que garanteixi la nostra viabilitat", ha assegurat Pijuan, visiblement emocionat.