José Rafael Pascual-Vilaplana (Muro d’Alcoi, 1971) comença una nova etapa com a director artístic de la Banda Municipal de Barcelona agraint la feina del seu antecessor, Salvador Brotons, i segur d’afrontar “un repte amb molta responsabilitat”. “La banda ha de ser un instrument de cultura del segle XXI que no estigui lligat a uns estereotips”, va dir Pascual-Vilaplana ahir a L’Auditori durant la presentació de la temporada 2018-2019 de la Banda Municipal, que manté el pressupost de l’anterior: 150.000 euros per a la producció artística. “Hem de vèncer la lluita contra els estereotips”, va afegir al final de la trobada amb la premsa. Entre les dues afirmacions va sintetitzar un projecte artístic que és alhora social i educatiu i que neix amb un avantatge: la feina prèvia de Brotons, que ha consolidat la formació simfònica de vents amb un miler d’abonats per temporada a L’Auditori i més de vint mil entrades venudes. Per això la sala gran acollirà dotze concerts, el doble dels que es faran a la sala 2, perquè la banda està vivint una nova “etapa daurada”, segons paraules del director general de L’Auditori, Joaquim Garrigosa.

Un dels estereotips que vol enderrocar fa referència al repertori, un propòsit que ja va tenir present Brotons. En aquest sentit, el director tècnic de la banda, Joan Xicola, destaca que la nova temporada el 50% del repertori serà original per a banda i que s’interpretaran obres de 25 compositors vius. Aquesta intenció ja s’intueix en el programa inaugural del 21 d’octubre dedicat a Shakespeare i que inclou obres originals d’André Waignein i Alfred Reed, a més de Ceremonial de Brotons i l’obertura fantasia de Romeu i Julieta de Txaikovski.

Literatura, cinema i llibertat

“Farem programes que tinguin un sentit”, assegura Pascual-Vilaplana. En alguns casos el sentit serà estrictament musical, però en d’altres la música dialogarà amb la literatura, el cinema i la lluita per les llibertats. A més del concert shakespearià, hi haurà altres programes literaris, com ara l’homentatge a Verdaguer articulat al voltant del poema Canigó, que recitarà l’actor Lluís Soler. Aquest concert serà un dels quatre que dirigirà Brotons, principal director convidat d’una temporada en què també hi haurà altres batutes convidades, com ara l’holandès Björn Bus, el britànic Douglas Bostock, el barceloní Manel Valdivieso i el tarragoní Marcel Ortega. La literatura també serà present a Contes, faules i històries ; la suite Huckleberry Finn, de Franco Cesarini, i A symphony of fables, de Julie Giroux.

El cinema protagonitzarà una sessió dedicada a Charles Chaplin, amb una selecció de temes de les seves pel·lícules i la banda sonora que Antón Alcalde ha compost a partir de The pawnshop (1916) i que s’interpretarà acompanyant la pel·lícula “imitant l’estil d’aquella època”, com recorda Pascual-Vilaplana. En el mateix programa hi haurà l’obertura de Ciutadà Kane, de Bernard Herrmann, i El llibre de la selva, de Gilkyson i Sherman.

Música per a temps de canvi i Grans dones de la història seran els dos programes lligats a la lluita per les llibertats. El primer inclourà Music for Prague 1968, de Karel Husa, a més d’ A Brussels requiem, l’obra que Bert Appermont va compondre per recordar les víctimes dels atemptats del 2016. I en el segon s’homenatjaran heroïnes, “dones que han destacat per les seves conviccions”, com ara Rosa Parks, l’activista salvadorenca Marianella García Villas i la compositora Ida Gotkovski.

Per a Pascual-Vilaplana, la Banda Municipal ha de tenir “tres funcionalitats bàsiques”. Una és la social, “recuperant el patrimoni bandístic” i mantenint la presència als districtes amb els concerts que dirigirà la subdirectora de la banda, Beatriz Fernández, a més del projecte social amb la Raval’s Band. Una altra és la pedagògica, desplegada tant a través del repertori com en el programa educatiu, que aquesta temporada estrenarà l’espectacle Guia de banda per a joves, obra de Joan Albert Amargós amb direcció escènica de Xavier Albertí, el director del TNC. Finalment, la funcionalitat artística ha de servir per demostrar “la personalitat de la banda” interpretant repertoris variats i ambiciosos, com ara les músiques per a banda japoneses i llatinamericanes.