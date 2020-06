L'Hermitage exigirà responsabilitats si el projecte a Barcelona es denega per "criteris polítics"

Els impulsors del projecte de l'Hermitage a Barcelona alerten que "esgotaran tots els tràmits legals" i exigiran "totes les responsabilitats legals a qui correspongui si el projecte finalment es denega per criteris polítics i no pels propis requisits que va imposar", diuen, l'Ajuntament de Barcelona. Així ho han explicat a l'ACN fonts dels impulsors de projecte.

El govern d'Ada Colau va reiterar divendres passat la negativa a negociar amb el Port de Barcelona i el Museu Hermitage un conveni per al projecte a la Nova Bocana. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, va argumentar que, tot i que és "legítim" que un fons d'inversió vulgui obrir una franquícia a Barcelona, el projecte "s'ha d'adaptar a la ciutat".

L'Hermitage ja va dir a principis d'any que mantenia la voluntat d'emplaçar el museu a la Nova Bocana del port de Barcelona, tot i la negativa manifestada pel consistori. Així mateix, l'Ajuntament de Madrid també va anunciar a principis d'any que iniciaria converses amb el Museu Hermitage de Sant Petersburg per avaluar l'encaix d'una franquícia de la pinacoteca a la capital espanyola, després que Barcelona hagués denegat per ara el projecte si no es reformulava.