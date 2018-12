Jorge Herralde, Pere Portabella i Joaquim Maria Puyal reben la Medalla d’Or de Barcelona

El plenari de l’Ajuntament ha aprovat avui atorgar quatre Medalles d’Or al mèrit cultural per reconèixer la promoció cultural de quatre professionals, Jorge Herralde, Pere Portabella, Assumpció Malagarriga i Maria Dolors Bonal.

Jorge Herralde rep la distinció en reconeixement del seu paper per situar Barcelona com una de les capitals editorials del món i per l’enriquiment intel·lectual que ha generat a la ciutat. Creador i al capdavant de l’editorial Anagrama durant gairebé cinquanta anys, Herralde ha sigut llargament reconegut pel sector del llibre català i hispanoamericà. Anagrama va començar a publicar el 1969 i des de llavors ha posat en circulació més de 4.000 títols.

El productor i director de cinema Pere Portabella també rebrà la Medalla d’Or de Barcelona al mèrit cultural per la trajectòria professional, el compromís cívic, polític i cultural i per la contribució a enriquir un llenguatge innovador que ha influït en generacions senceres de cineastes catalans. Les seves obres es caracteritzen per la ruptura de codis i constant recerca de noves formes d’expressió i és considerat una figura clau en la història del cinema català i un referent per entendre la cultura catalana de la segona meitat del segle XX.

A Assumpció Malagarriga se li atorga per ser una de les principals impulsores de la renovació dels programes educatius musicals a Barcelona i arreu de Catalunya. Ha dedicat la seva trajectòria professional a l’educació musical. Es va formar musicalment a Manresa i a Barcelona i l’any 1991 va ser nomenada cap del Programa d’Educació Musical de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), i també ha estat durant 15 anys al capdavant del servei educatiu de L’Auditori de Barcelona. En la seva carrera destaquen programes com 'Cantania', una activitat coral que cada any compta amb la participació de 40.000 nenes i nens.

També per la trajectòria en l’ensenyament musical ha sigut guardonada Maria Dolors Bonal, que ha fet de la música una eina d’integració i transformació social, fugint dels cànons tradicionals d’ensenyament. Ha sigut la creadora de la Coral Esquitx, el Secretariat de Corals, l’escola de música l’Arc i l’entitat Raval Xamfrà, apostant per un model centrat en la música com a principal eina educativa.

En el camp de l'esport, Puyal ha estat guardonat amb la Medalla d'Or, com a pioner de les transmissions dels partits del Barça en català. Va fer la primera per Ràdio Barcelona l'any 1976 i des del 1985 és l'encarregat de fer les transmissions de l'equip blaugrana per Catalunya Ràdio. El periodista va deixar les retransmissions després de 50 anys per reorientar la seva carrera professional després de radiar més de 3.000 partits i esdeveniments esportius.