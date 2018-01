Hisenda denuncia Shakira per presumpte delicte fiscal

L'Agència Tributària ha enviat a la Fiscalia una denúncia contra la cantant Shakira per un presumpte delicte fiscal entre 2011 i 2014 en considerar que durant aquests anys l'artista residia a Espanya i, per tant, havia de tributar en aquest país per la majoria dels seus ingressos generats a tot el món.

Segons que avança aquest diumenge La Vanguardia i han confirmat a Efe fonts de Price Waterhouse Coopers, que forma part de l'equip que assessora a la cantant en aquest assumpte, la inspecció d'Hisenda sosté que entre 2011 i 2014 Shakira hauria d'haver declarat com a resident a Espanya.

Hisenda creu que la cantant, que va establir la seva residència a Espanya amb caràcter general el 2015, hauria d'haver tributat durant els quatre anys investigats l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) pels seus ingressos generats a tot el món i no només els ingressos obtinguts a Espanya.

El criteri d'Hisenda considera que aquesta situació podria constituir un delicte, agreujat per l'import defraudat, que podria ser elevat i ascendir a desenes de milions d'euros, i gravat amb dos anys de condemna. La cantant va formalitzar la seva relació amb el futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué el 2011, amb el qual va tenir el seu primer fill el 2013.

Segons que publica el diari, l'entorn de la cantant assegura que durant aquests anys Shakira passava la major part del temps fora d'Espanya i que de l'estranger provenien la gran majoria dels seus ingressos, que ella sempre ha complert amb les seves obligacions fiscals i que aquest cas es tracta d'una diferència de criteri i no d'"ocultació fiscal". De moment, ni Hisenda ni la Fiscalia han volgut fer comentaris sobre aquest cas.