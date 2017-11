Hisenda fa perillar el festival Temporada Alta

La cultura no ho té gens fàcil. Fa un parell de dies l'informe del CoNCA alertava: "La precària situació econòmica de la darrera dècada i els canvis de direcció en l'acció desenvolupada pel departament de Cultura han tensionat el teixit cultural i artístic del país, i l'han portat a una situació de mínims que costarà de revertir". Ara a tots els mals que pateix la cultura s'hi ha de sumar l'amenaça d'Hisenda. Al juliol, l'Agència Tributària espanyola va començar a reclamar a equipaments i organismes culturals catalans que tornessin l'IVA de les subvencions i transferències públiques que havien rebut en exercissis anteriors. Es tracta d'una nova interpretació del funcionament de l'IVA i és una mesura que afecta equipaments com el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Macba, el CCCB o el Mercat de les Flors. Aquest dissabte, el director del festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, ha alertat que la reclamació pot fer perillar la continuïtat del festival. La notificació d'Hisenda va arribar al festival dijous passat.

"És absolutament impossible continuar fent un festival com aquest amb aquestes condicions", lamenta Sunyer. Segons Hisenda, el Temporada Alta hauria de tornar 1.400.000 euros corresponents als exercissis entre el 2012 i el 2015. "Mai fins ara ens havien reclamat l'IVA de les subvencions", diu Sunyer. "Quan les administracions públiques ens donen una subvenció es fa una auditoria per saber com s'han gastat els diners, però mai s'ha considerat que les subvencions tenien IVA".

A més, aquestes reclamacions es fan efectives precisament després que el Congrés de Diputats aprovés la llei de contractes públics (publicada al BOE el 9 de novembre), que recull l'excepcionalitat de la Cultura segons les directrius europees. És a dir, per llei, les subvencions culturals no estan subjectes a l'IVA. Hisenda, però, interpreta que les subvencions atorgades abans del 9 de novembre sí que ho estan.

Segons Sunyer, el Temporada Alta no pot recórrer la demanda d'Hisenda perquè tampoc té diners per anar als tribunals. "Demanarem la suspensió del pagament", diu. El pressupost del festival gironí és de 3 milions d'euros, un terç dels quals prové de les administracions públiques. Programa un centenar d'espectacles, 26 dels quals són d'estrena absoluta, 25 són internacionals i 26 són produccions o coproduccions. El festival gironí ha posat a la venda 50.000 entrades en aproximadament 170 funcions.