"Ho sentim: amb motiu del coronavirus hem reduït l'aforament". Un vigilant a l'entrada del Museu Picasso dona aquesta mala notícia als turistes que no paren d'afluir a la porta del carrer Montcada número 15. "Estic farta del virus!", reacciona amb una riallada una jove francesa envoltada del seu grupet. D'altres s'ho prenen amb resignació i enfilen cap a la sortida. "Hem vingut a Barcelona per un concert que s'ha cancel·lat i ara no podem entrar al museu", es lamenta una berlinesa que assegura no tenir por del coronavirus, "però no m'agradaria atrapar-lo i després anar-lo escampant per tot arreu". Entre la confusió, sobresurt el blanc impol·lut de la mascareta d'una turista asiàtica que posa els ulls com unes taronges quan l'interroguen sobre com viu l'alerta sanitària. Els vigilants asseguren que l'afluència és "força més baixa" que de costum. Estan reemborsant entrades comprades en línia i han cancel·lat els tallers familiars. Tancar portes? "Home!, estaria bé, sobretot per al personal que treballem aquí!", s'exclama un d'ells, però, ara per ara, aquesta possibilitat no està a l'aire... com el Covid-19.

Al CCCB, que tancarà a partir de dissabte, el Pati de les Dones llueix una buidor inusual. Amb tot, un grup d'estudiants avança per la rampa d'entrada amb pas ferm. Han de fer un treball "per la uni" i han de veure l'exposició Gameplay tant sí com no. "L'haurem d'entregar online", diu una de les noies. A dins, amb prou feines una quinzena de persones passegen per les sales i contemplen les consoles prehistòriques. "Qui té por dels ordinadors?", interpel·la un dels cartells, una pregunta que sembla fora de lloc aquests dies de pandèmia. "Ho he passat fatal perquè l'expo és interactiva i tens joysticks per tocar. M'he posat gel desinfectant tota l'estona", confessa la Raquel, que també ha fet una incursió al CCCB per un treball, però a contracor: "Jo m'hauria quedat a casa".

Al Macba, les sales ressonen més de l'habitual. Les figures magnètiques i sonores de l'artista grec Takis es tanquen més en el seu solipsisme. Dues noies trenquen el silenci. Han anat al Macba perquè s'imaginaven que tindrien el museu per a elles soles. "Això és com la mononucleosis, millor passar-la i aleshores t'immunitzes", etziba la Teresa. "Estan sembrant un pànic innecessari i ple de contradiccions, ja que tanquen les universitats, però pots agafar el tren", apunta la Júlia. Al pis de dalt, una única visitant: la Sharon, una turista neozelandesa que no entén res de res. "Aaaah! ¿És per això que hi ha tan poca gent? Pel virus? No em fa por, però duc gel i mascaretes per si de cas", diu escèptica. Té el viatge per Europa empantanegat: "Havia d'anar a Berlín i a Madrid, però ja veurem què passarà".

Entre setmana, els visitants del Macba no baixen dels cinc-cents: aquest dijous, fins a les 18 h, n'havien comptat poc més de 200. Davant l'edifici, a la plaça dels Àngels, els skaters són nombrosos. Fan piruetes, avancen, frenen de cop... En el seu procedir acrobàtic són immunes al virus. Vaja, al virus de la por.