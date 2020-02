Hollywood plora la desaparició de Douglas

La mala notícia de la mort de Kirk Douglas ha arribat just quatre dies abans que es lliurin els prestigiosos Oscars en la gran festa del cinema. Uns premis que Douglas mai va guanyar com a actor, encara que hi va aspirar en diverses ocasions. Tanmateix, l'Acadèmica es va rescabalar retent un homenatge a aquesta institució del cinema el 1996 i concedint-li una estatueta honorífica. Tot fa preveure que el lliurament dels premis, aquest any, es farà ressò d'aquesta desaparició, que deixa el món del cinema nord-americà una mica més orfe. "Adeu a una llegenda de Hollywood", ha escrit l'Acadèmia del Cinema nord americana en els seus perfils oficials, mostrant una fotografia de Kirk Douglas en la pel·lícula Espàrtac (1960) i una cita de l'intèrpret en la qual parlava sobre la seva passió per la interpretació.

Les mostres de condol a la costa oest dels Estats Units no s'han fet esperar, començant pel seu fill Michael Douglas, que publicava unes paraules: "Per al món, va ser una llegenda, un actor de l'edat daurada del cinema [...], un home caritatiu i compromès amb la justícia i unes causes que van establir un estàndard al qual hem d'aspirar tots. Però per a mi i els meus germans era simplement el pare".

Poc després, la seva jove, Catherine Zeta-Jones, amb qui Douglas va pujar a l'escenari dels Globus d'Or del 2018 per rebre un homenatge, li deia: "T'estimaré per la resta de la meva vida, ja et trobo a faltar", amb una foto en la qual apareix fent-li un petó.



Altres cineastes que també han reaccionat a les xarxes són Steven Spielberg, que ha lloat que Douglas conservés "el seu carisma d'estrella de cinema fins al final de la seva meravellosa vida". "M'honora haver sigut una petita part dels seus últims 45 anys. Trobaré a faltar les seves notes escrites a mà, cartes i consells paterns, la seva saviesa i coratge –que van més enllà d'un treball tan impressionant– són suficients per inspirar-me per a la resta de la meva vida", ha assegurat a la revista The Hollywood Reporter.



"En la memòria de Kirk Douglas, estrella de tantes pel·lícules de la Paramount durant dècades, inclosa la nominada per al premi de l'Acadèmia L'ídol de fang (1949), i els seus papers en L'estrany amor de Martha Ivers (1946), Duel de titans (1957) i L'últim tren de Gun Hill (1959)", ha escrit la Paramount al seu perfil institucional de Twitter.

L'estrella de Star Trek William Shatner ha afirmat que "era una icona increïble en aquesta indústria", mentre que el seu company George Takei ha assegurat "que se'l trobarà a faltar", ja que era una persona "adorada i estimada". Per la seva banda, l'actor Rob Reiner el situa "per sempre" en "el panteó de Hollywood".

Una de les claus del llegat de Kirk Douglas, i que avui molts ressalten en els seus perfils i comiats sobre l'actor, ha sigut l'empremta que va deixar més enllà dels sets de rodatge. Per exemple, Mitzi Gaynor, que va compartir escena amb Douglas en la comèdia romàntica Per amor o per diners (1963), diu que era un "valent", i agraeix la seva "generositat" per compartir el talent que tenia. "La pel·lícula que vam fer junts sempre tindrà un lloc especial en el meu cor", diu Gaynor.