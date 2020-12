Stay Homas, Sala BCN, Cruïlla XXS i la Mercè guanyen els premis ARC de la música en directe

L'any de la pandèmia era impossible que la banda que ha sorgit del confinament no s'endugués premi. Stay Homas han guanyat dos guardons dels premis ARC, els reconeixements de la indústria musical en directe, com a grup revelació i projecte innovador. Els altres guardons han estat per als festivals i auditoris que s'han adaptat a les circumstàncies i han treballat per reactivar el sector. L'Associació de Representants, Promotors i Mànagers ha premiat l'Assacc (Associació de Sales de Concerts de Catalunya) per haver impulsat els concerts de Sala BCN i Sala TGN i haver fet pedagogia per no estigmatitzar les sales de concert; l'Ajuntament de Barcelona per la gestió de la Mercè i el BAM, que va fer de Barcelona la ciutat convidada; els 200 concerts del Cruïlla XXS, una part de la poca oferta estiuenca que es va mantenir, i el gest de l'Auditori de Girona per recol·locar tota la seva programació.

En el terreny de noms propis es premia el periodista d' El Periódico Jordi Bianciotto; el mànager Ixent Sampietro d'Èxits Management & Produccions; Iban Orobitg d’OA2 Produccions; els promotors de concerts Rosa Galbany del Taller de Músics i Xavi Pascual de Promo Arts Music, i Martín Pérez Lombarte de Concert Studio per la seva trajectòria.

Els guardons, lliurats aquest dimarts a la Sala Barts, amb concert de Blaumut, Ladilla Rusa, Mazoni i Aialai, han estat presentats per Ferran Aixalà, músic i guionista de programes com El foraster. Els guardons han volgut "fer visible cadascun dels artistes, empreses i entitats que han treballat per tirar endavant en una situació d’incertesa i desolació en un context crític i de crisi social i econòmica mundial", i han denunciat la situació precària de la cultura.