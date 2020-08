Concert d'homenatge a Pau Donés a Porta Ferrada

L'edició 2020 del Festival de Porta Ferrada està dedicada a Pau Donés, i a més inclou un concert d'homenatge a la figura del líder de Jarabe de Palo, mort el 9 de juny a causa d'un càncer. El concert serà el 17 d'agost al Village de l'Arena Guíxols, i comptarà amb la presència de músics com Álex Tenas, David Muñoz, Jordi Vericat, Nerea B i Micky Forteza, tots lligats a la trajectòria artística de Donés. Ells formaran la banda base, a la qual s'afegiran convidats especials com ara Xavi Lloses, Joan Colomo, Marc Clos i Xavi Calvet. L'organització del festival no descarta "la possibilitat d’alguna sorpresa d’última hora en el llistat de participants il·lustres".

40 anys de 'London calling'

El Village de Porta Ferrada també acollirà un altre homenatge el dia 20, en aquest cas per recordar el disc London calling (1979), de The Clash, una de les fites del punk britànic. L'homenatge serà la projecció del documental Quiero tener una ferretería en Andalucía (2011), de Carles Prats, que segueix les aventures de Joe Strummer, líder de The Clash, per Granada i Almeria.