Homenatge al mestratge del pare Ireneu Segarra

El Palau de la Música acull demà a les 17 h un homenatge al pare Ireneu Segarra (1917-2005), amb motiu del centenari del naixement d’un referent de la pedagogia musical i mestre de molts músics. De fet, la dimensió del concert, que aplegarà centenars de cantaires, directors i instrumentistes, és prou eloqüent de l’empremta que ha deixat Segarra, que va ser director de l’Escolania de Montserrat durant 45 anys. “Ens sentim hereus del seu treball i del seu mètode de pedagogia musical, que encara avui és molt vàlid”, diu el pare Sergi d’Assís, president de la Unió d’Antics Escolans de Montserrat, que promou l’homenatge. “Tots som molt conscients de la importància del pare Ireneu”, afegeix el coordinador artístic del concert, Daniel Mestre, que ha lligat un programa que reflecteix “els diferents vessants” del seu llegat.

Cantaires de l’Escolania de Montserrat i de corals infantils de Catalunya i les Balears compartiran escenari amb músics com Josep Pons, Llorenç Castelló, Francesc Prat, Manel Valdivieso i Salvador Mas, entre d’altres. En el programa hi haurà, com diu Mestre, “exemples de l’obra pianística” de Segarra, com ara els preludis inspirats en els petits preludis de Bach; obres dels seus mestres (Àngel Rodamilans i Pau Casals); música de grans polifonistes com Tomás Luis de Victoria; peces de Joan Cererols i Antoni Soler que mostren la feina patrimonial que va fer, i una segona part amb l’orquestra simfònica, que interpretarà obres de Bach i Schubert i del mateix Segarra. “El pare Ireneu no era un esportista de la direcció. Escoltava harmònicament, no rítmicament”, recorda Salvador Mas, per a qui Segarra tenia “una manera de dirigir que no era cantelluda, sinó rodona, com les seves mans”. “Això diu molt de la seva manera de fer i de ser”, afegeix Mas.