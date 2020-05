Un sòlid 'noir' dirigit per Edward Norton i les estrenes online de la setmana

'HUÉRFANOS DE BROOKLYN'

'Noir' d'Edward Norton sobre poder i gentrificació al Nova York dels 50

L'actor Edward Norton ( American history X) torna a seure a la cadira de director –l'any 2000 va debutar amb Més que amics– per firmar un noir que defuig la hiperestilització de les mirades postmodernes al gènere. La seva adaptació personal de la novel·la de Jonathan Lethem Huérfanos de Brooklyn, llargament cobejada, trasllada l'acció als Estats Units dels anys 50. Norton hi interpreta un detectiu privat afectat per la síndrome de La Tourette. Entre contraccions facials incontrolables i sortides de to que no pot silenciar, el protagonista es veu forçat a créixer després que matin el seu mentor. El Lionel és un heroi vulnerable però resistent, que planta cara als responsables del crim i els etziba sense voler-ho les inevitables frases fatxendes. Segueix llegint. Disponible a Rakuten TV, Movistar+, Apple iTunes i Microsoft Store

'BEATS':

L'última 'rave' d'Escòcia

Ara que ja han passat més de vint-i-cinc anys de l’escena rave i dels primers compassos de la cultura de club arriba el moment de mirar enrere i retre homenatge cinematogràfic a aquelles festes i les seves icones. Beats, dirigida per Brian Welsh adaptant una obra de Kieran Hurley, es mou en les coordenades de la nostàlgia en un moment oportú, quan fa poc que hem acomiadat llegendes com Andrew Weaterhall i Keith Flint, el vocalista de The Prodigy. La proposta del cineasta escocès, tanmateix, rememora l’emoció d’un dels últims moviments contraculturals del segle XX explicant-nos el crepuscle com a amics de dos nois de diferent extracte social, Johnno, un xaval introvertit de classe mitjana, i Spanner, un bala perduda amb bon cor. Segueix llegint. Disponible a Movistar+

'ROB FORD: CRÓNICA DE UN ESCÁNDALO'

'Thriller' solvent que dissecciona el populisme polític i la crisi dels mitjans

Empesos per un pensament utòpic, els cinèfils encara imaginem el destí del cinema polític nord-americà en mans de grans autors capaços de plantar cara a una realitat adversa, sigui l'Steven Spielberg de la idealista Els arxius del Pentàgon o l'Adam McKay de les satíriques La gran aposta o El vici del poder. Tanmateix, l'huracà sociopolític actual –accentuat per l'explosió de la pandèmia– sembla imposar un cert abatiment, l'actitud predominant en un film merament solvent com Rob Ford: Crónica de un escándalo del canadenc Ricky Tollman. Tocat per una indignació que a mesura que avança el relat esdevé pura desesperança i resignació, aquest thriller ambientat en oficines municipals mig buides i en la depauperada redacció d'un diari ofereix una crònica puntualment vibrant de la caiguda en l'ostracisme de Rob Ford, l'exalcalde de Toronto que l'any 2013 va aparèixer fumant crack en un vídeo filtrat als mitjans. Segueix llegint. Disponible a Rakuten TV i Microsoft

'AZNAVOUR BY CHARLES'

Els diaris filmats i secrets de Charles Aznavour

Charles Aznavour no només va ser un dels grans músics del segle XX, mite de la cançó francesa i autor d'un repertori gegant, sinó també un actor amb una carrera remarcable amb una seixantena de films i obres tan notables com Dispareu al pianista de François Truffaut i El cap contra la paret de Georges Franju. Però el que no sabíem és que al cantant de La mamma també li agradava, i molt, posar-se al darrere de la càmera. Aznavour by Charles, que es pot veure fins diumenge a Filmin dins la programació del Festival D'A, treu a la llum el material privat que Aznavour va filmar durant dècades amb la seva pròpia càmera, una Paillard-Bolex que li havia regalat el 1947 la seva amiga i mentora Édith Piaf. “Jo sospito que va ser un regal una mica narcisista per part d'ella –apunta Marc di Domenico, director del documental–. Aleshores, Aznavour encara li feia de secretari i estaven sempre junts, així que potser ella esperava ser l'estrella de les seves pel·lícules”. Segueix llegint. Disponible a Filmin fins el diumenge 10 de maig