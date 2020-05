'Huérfanos de Brooklyn': 'noir' acurat i neoclàssic sobre poder i gentrificació al Nova York dels 50

Direcció i guió: Edward Norton. 144 min. Estats Units (2019). Amb Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bobby Cannavale. Disponible a Rakuten TV, Movistar+, Apple iTunes i Microsoft Store

L'actor Edward Norton ( American history X) torna a seure a la cadira de director –l'any 2000 va debutar amb Més que amics– per firmar un noir que defuig la hiperestilització de les mirades postmodernes al gènere. La seva adaptació personal de la novel·la de Jonathan Lethem Huérfanos de Brooklyn, llargament cobejada, trasllada l'acció als Estats Units dels anys 50. Norton hi interpreta un detectiu privat afectat per la síndrome de La Tourette. Entre contraccions facials incontrolables i sortides de to que no pot silenciar, el protagonista es veu forçat a créixer després que matin el seu mentor. El Lionel és un heroi vulnerable però resistent, que planta cara als responsables del crim i els etziba sense voler-ho les inevitables frases fatxendes.

Huérfanos de Brooklyn pot remetre, en versió elegantment digital (petits espasmes de muntatge al marge), a revivals del gènere negre amb punxa crítica com Chinatown. Suposa un acurat exemple de la gairebé desapareguda producció hollywoodiana de cost mitjà, capaç de reunir un repartiment d'estrelles i afegir-hi músics de renom com Wynton Marsalis. També pot servir per qüestionar-nos què vol dir prendre riscos creatius: l'aire neoclàssic del film pot ser artísticament conservador, però alhora sembla contra corrent dins d'un audiovisual centrat en satisfer somnis adolescents amb fantasies agitades.

Norton i companyia moderen les dosis de thriller, homenatgen un art antic com el jazz i deixen créixer els personatges durant 144 minuts. A més, aporten una visió de les vergonyes i les inèrcies terribles de la història, com la segregació racial o l'acumulació de poder i riquesa, que va més enllà de les conjuntures concretes (fa 70 anys ja existia la gentrificació!). L'intent potser resulta massa cerebral per desfermar passions immediates, però fàcilment desperta molt de respecte.