L’IEC presenta “la gramàtica del segle XXI”

Després d’actualitzar la gramàtica fa dos anys amb la publicació de la nova Gramàtica de la llengua catalana, ara l’ Institut d’Estudis Catalans (IEC) en presenta una versió en línia que ha titulat Gramàtica essencial de la llengua catalana. Aquesta nova eina, dirigida per Maria Josep Cuenca i disponible a través de l’adreça geiec.iec.cat, és una versió reduïda de la nova gramàtica que busca acostar-la al gran públic i fer-la accessible. “És la gramàtica del segle XXI. Està pensada per a persones que no consulten documents en paper”, explica Cuenca, que subratlla que l’aportació d’aquesta gramàtica virtual “no és el contingut sinó el format”. Així, l’IEC assegura que el contingut de la gramàtica en línia “és el mateix” que el de la gramàtica en paper, si bé la primera ha estat sotmesa a simplificacions. “L’una i l’altra diuen el mateix, però d’una manera diferent. Hem procurat que no hi hagi contradiccions”, diu Cuenca.

Estructurada en 32 capítols, la Gramàtica essencial aborda qüestions fonètiques, morfològiques i sintàctiques de la llengua. A banda d’establir-ne les normes, els articles s’acompanyen de diversos materials de suport amb la voluntat de fer-los més entenedors i pràctics. Així, l’IEC utilitza més de 240 quadres resum que esquematitzen els fenòmens i que inclouen comentaris d’ús i exemples. També es pot consultar un sumari i un glossari amb una selecció de paraules clau. Així mateix, els articles es complementen amb enllaços a l’ Optimot per ampliar la informació, com també amb les conjugacions dels verbs més rellevants. La gramàtica virtual és, diu Cuenca, un instrument “més ràpid i accessible” que el volum del 2016. Tanmateix, encara presenta algunes mancances, com l’absència d’un cercador general, “un element encara pendent”, segons la directora. Entre les qüestions previstes per incorporar en un futur també hi ha fitxers d’àudio als quadres fonètics per exemplificar les diferents pronúncies en funció dels dialectes.

Menys registres i marcadors d’ús

Si bé l’IEC defensa que per crear aquesta nova eina s’ha regit “per una doctrina única” marcada per la nova Gramàtica catalana del 2016, els resums i la simplificació de continguts fan que hi hagi modificacions en algunes qüestions. A l’hora d’indicar si una forma lingüística és correcta o no, per exemple, la Gramàtica essencial utilitza “no és acceptable”, “s’evita” o bé “és preferible”. La primera fórmula es refereix a totes les construccions que es rebutgen, la segona indica les que no s’utilitzen en registres formals i la tercera recomana l’opció més adequada per a registres formals. “A la Gramàtica de la llengua catalana hi havia més marcadors d’ús, com ara la fórmula «és recomanable», però a la virtual hem optat per acotar-los”, explica Cuenca. També s’ha simplificat la categorització per registres, que es divideixen en “molt formal”, “formal”, “informal” i “ús espontani”. El terme col·loquial, per tant, pràcticament desapareix de la gramàtica.

Aquest instrument virtual és la segona pota del projecte de l’IEC sobre la normativa gramatical de la llengua. La iniciativa es completarà al setembre amb la publicació de la Gramàtica bàsica, que l’IEC ja ha aprovat i que preveu tenir enllestida a principis d’estiu. Aquest volum aglutinarà “aspectes prescriptius i d’orientació gramatical estàndard”, diu la presidenta de la secció filològica de l’IEC, Maria Teresa Cabré, que precisa que la Gramàtica bàsica s’adreçarà al gran públic i està pensada, en general, com una eina de consulta per a les escoles.