Mor l'actor Ian Holm, el Bilbo Saquet d''El senyor dels anells'

"Crec que estic preparat per a una altra aventura", deia Bilbo Saquet abans de pujar al vaixell d'Elrond i Galadriel per fer el seu últim viatge. La sortida d'escena de l'actor que va interpretar el hòbbit a El senyor dels anells no va ser tan poètica i lluminosa: Ian Holm ha mort aquest divendres als 88 anys a l'hospital a conseqüència del Parkinson que patia des de feia anys. El cinema britànic perd un dels seus grans intèrprets, un actor virtuós i versàtil que no es va prodigar molt com a protagonista però que tot i així va acabar reunint una col·lecció de personatges inoblidables: l'androïde Ash d' Alien, l'entrenador de Carros de foc, l'advocat torturat d' El dolç porvenir, el Lewis Carroll de Dreamchild, el Jack el Destripador de From Hell i el Bilbo de la saga de Peter Jackson, esclar, que va reprendre amb dues petites aparicions a Un viatge inesperat i La batalla dels cinc exèrcits, primer i tercer episodi de la trilogia cinematogràfica d' El hòbbit. Però el seu primer contacte amb l'univers Tolkien venia de molt abans, concretament del serial radiofònic d' El senyor dels anells que va produir la BBC el 1981 en què Holm va prestar la veu a Frodo.

Holm va néixer el 1933 a l'hospital mental en què el seu pare era el superintendent, a més d'un dels pioners de la teràpia electroconvulsiva. Els seus inicis van tenir lloc a l'escena teatral, on el 1961 participaria en la fundació de la Royal Shakespeare Company, amb la qual es va fer un nom com actor. Harold Pinter va ser un dels noms claus de la seva etapa teatral i va elogiar molt el treball de Holm, que acabaria guanyant un Tony a Broadway per The homecoming. Despr