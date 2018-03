Ibercamera celebra 35 anys amb fidelitat de públic i artistes

Arcadi Volodos, Maria João Pires, Edward Higginbottom, Leonidas Kavakos i Fumiaki Miura són alguns dels artistes destacats de la 35a temporada del cicle Ibercamera, que se celebrarà al Palau de la Música i L’Auditori de Barcelona del 24 d’octubre al 10 d’abril de l’any que ve. Tot plegat seran onze concerts, un dels quals inclòs en el Barcelona Obertura Spring Festival, concretament el de Valery Gergiev amb el pianista Daniil Trifonov i l’Orquestra del Mariïnski, en què abordaran “un programa descomunal amb la Cinquena de Mahler i el Concert per a piano núm. 2 de Rakhmàninov”, tal com recorda el president d’Ibercamera, Josep Maria Prat.

1.200 abonats i una mitjana de 1.688 espectadors per concert avalen una manera de fer que busca grans interpretacions del gran repertori. “Som servidors d’aquest repertori extraordinari. No som gens apassionats de l’originalisme, sinó de la personalitat. No creiem que l’ Heroica necessiti una versió diferent, sinó una interpretació amb personalitat. Garantim que cada obra serà interpretada en les millors condicions possibles”, diu Prat desplegant l’argumentari que defineix una programació privada extraordinàriament longeva. “Gaudim d’una gran fidelitat del públic i dels artistes”, afegeix. I l’experiència els ha dut a pensar en el públic i alhora els permet “poder pactar amb els músics la música” que programen. Per exemple, a Arcadi Volodos li han demanat que torni al repertori rus (Scriabin i Rakhmàninov). I a Maria João Pires, que lligui en un mateix concert les seves emblemàtiques Sonates de Mozart amb els Nocturns de Chopin que la van fer cèlebre. Per cert, contràriament al que s’havia escampat fa unes setmanes, la pianista portuguesa no deixa els escenaris, sinó que aprima l’agenda.

El debut de Fumiaki Miura

Un dels atractius de la temporada serà el debut del violinista japonès Fumiaki Miura, que s’emmiralla en el talent de Pinchas Zukerman i que compartirà recital amb la pianista Varvara, una de les habituals a Ibercamera. En l’àmbit orquestral, i a més de Gergiev, Eliahu Inbal dirigirà la Quarta de Bruckner amb la Simfònica de Ràdio Stuttgart, Ádám Fischer la Novena de Mahler amb l’orquestra de Düsseldorf, Vladímir Fedosséiev la Cinquena de Xostakóvitx amb la Simfònica Txaikovski i el violinista Leonidas Kavakos la Simfonia núm. 1 de Brahms i el Concert per a violí de Mendelssohn amb la Simfònica de Viena.

La temporada es completa amb el violinista Eric Silberger amb l’Orquestra de Cambra de Munic, Edward Higginbottom dirigint la Passió segons sant Joan de Bach i Pablo Heras-Casado portant la Mahler Chamber Orchestra per El amor brujo de Falla.

“Aportem un menú bàsic de supervivència musical”, diu Prat mirant de sintetitzar l’essència d’una temporada que té un pressupost d’1,4 milions d’euros, dels quals esperen que uns 150.000 corresponguin a les aportacions públiques de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Alguns dels concerts es podran veure i sentir a posteriori a Live:Camera, “una nova aventura” que es podrà seguir al canal de YouTube d’Ibercamera.