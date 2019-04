Ida Vitale: "La bogeria del Quixot és un frenesí poètic"

"La meva devoció cervantina no té cap misteri. Les meves lectures del Quixot van ser lliures i tardanes", ha explicat la poeta uruguaiana Ida Vitale aquest dimarts en rebre el premi Cervantes de la mà del rei Felip VI en una cerimònia al Paranimf de la Universitat d'Alcalà d'Henares. El seu discurs s'ha centrat a lloar la figura de Cervantes, un dels seus grans referents. "Més que llegir, el que m'agradaria és abraçar i dir coses que em sortissin de l'ànima", ha assenyalat emocionada.

Vitale passa a formar part, als 95 anys, del reduït grup de cinc dones a qui el ministeri de Cultura ha premiat la trajectòria amb el Cervantes –dotat amb 125.000 euros– " pel seu llenguatge, un dels més destacats i reconeguts de la poesia actual en llengua espanyola, que és alhora intel·lectual i popular, universal i personal, transparent i fondo", segons el jurat.

Per a l'autora, Cervantes es va convertir en una devoció total quan va "intimar amb aquella parella espanyola tan tendrament compatible, entre si i amb una lectora innocent i desitjosa d'amistats literàries al seu abast", ha rememorat en el discurs. I ha defensat que "moltes vegades el que anomenem bogeria del Quixot podria ser vist com una irrupció d'un frenesí poètic, no subratllat com a tal per Cervantes".

Ida Vitale és escriptora, traductora, crítica i assagista. Va néixer el 1923 a Montevideo i forma part històricament de la Generació del 45, a la qual pertanyen els autors uruguaians que van començar a publicar als anys 40 del segle XX. El seu debut poètic va ser 'La luz de esta memoria' (1949). Als 50 anys, quan ja havia publicat una desena de llibres i havia dirigit les pàgines culturals del diari 'Época', Vitale es va haver d'exiliar a Mèxic a causa de l'inici de la dictadura de Juan María Bordaberry. Des del 1990 i fins no fa gaire, l'autora ha viscut a Austin (Texas).

Recentment ha estat guardonada amb el premi Reina Sofía de Poesia Iberoamericana (2015) i el premi de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara de Literatura i Llengües Romàniques (2018).

Ida Vitale: "Els espanyols continuen igual de bojos que en l’època de la conquesta"

Felip VI ha aprofitat l'inici del discurs per condemnar els recents atemptats comesos a Sri Lanka, en què unes 300 persones "han estat vilment assassinades i centenars, ferides. El nostre cor està amb totes les víctimes i familiars", ha lamentat.