'Identidad borrada', exposant la misèria dels centres de reeducació per a gais

Direcció: Joel Edgerton. Guió: Joel Edgerton a partir del llibre de Garrard Conley. 115 min. Estats Units (2018). Amb Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe i Joel Edgerton.

És més que probable que 'Identidad borrada' nasqués del propòsit lloable d’actuar com a senyal d’alarma de l’aberració ètica que són els centres de reeducació cristiana per a homosexuals, sempre rodejats d’opacitat en el seu funcionament. Però, tot i la finalitat didàctica, i que el seu director i guionista Joel Edgerton hagi afirmat que la millor cosa que podria passar és que d’aquí poc el film fos vist com una peça de museu obsoleta, la proposta té una ambició dramàtica menys circumstancial. A partir del llibre de memòries de Garrard Conley, 'Identidad borrada' ens presenta en Jared, un noi amb problemes per acceptar la seva identitat sexual. Quan el rumor sobre l’orientació del noi arriba als seus pares, un predicador i una dona igualment devota, l’inscriuen al programa 'Love in Action' per mirar de "corregir" una tendència que s’oposa als valors sobre els quals s’ha construït la seva llar.

El calvari que experimenta el protagonista a causa dels mètodes d’abús psicològic (i a vegades físic) habituals al refugi, unit a la presència de prestigi de Nicole Kidman i Russell Crowe, podrien haver fet de la pel·lícula un espectacle per remoure consciències i acaparar premis. Però Edgerton, una quasi-estrella de Hollywood que amb el 'thriller' 'El regal' ja havia demostrat perícia a l’hora de perfilar l’ambigüitat des del darrere de la càmera, prefereix orquestrar una obra que, en plena època de crispació, té el detall d’agafar aire per assenyalar l’atrocitat d’una idea sense necessitat de pintar els seus executors com a monstres. Fins i tot el director del centre, interpretat pel mateix Edgerton, mereix una certa empatia, perquè sota la retòrica de normes i Sagrades Escriptures s’intueix una ànima que mira de defugir la veritat sobre la seva naturalesa. Aquest és només un dels diferents personatges secundaris –encarnats per un càsting sorprenent que inclou el cineasta Xavier Dolan i els músics Troye Sivan i Flea– que fan d’'Identidad borrada' un tractat a petita escala sobre masculinitats en crisi.