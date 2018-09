Identificada la model de la vagina de Courbet

S'ha resolt un dels grans misteris del món de l’art. Es tracta de la dona que va servir de model a Gustave Courbet per a una de les seves obres més emblemàtiques i provocatives, ‘L’origine du monde’ (L’origen del món). El seu nom era Constance Quéniaux i era ballarina de l’Òpera de París. Ho explica Claude Schopp al llibre ‘L’origine du monde, vie du modèle’, que es publicarà a França el 4 d’octubre.

Schopp va identificar la model per casualitat mentre examinava la correspondència entre els escriptors Alenxadre Dumas (fill) i George Sand. En una carta, datada el juny del 1871, s'hi esmenta l’obra de Courbet, del 1866, que mostra en un primer pla el sexe femení sense cap artifici. A la carta, Dumas, que era hostil a la Comuna (el govern revolucionari que va exercir el poder a París durant dos mesos la primavera del 1871) critica Courbet per donar-hi suport: "No es pot pintar amb el pinzell més delicat i sonor 'l’entrevista' de la senyoreta Quéniaux de l’Òpera". La paraula 'entrevista' ('interview' en francès) no tenia cap sentit en aquesta frase, i per això Schopp va comparar la transcripció amb el manuscrit original que es conserva a la Biblioteca Nacional de França. I la paraula no era 'interview' sinó 'interieur'.

Fins ara, de l’obra de Courbet, que es pot veure al Museu d’Orsay de París, només se sabia que l’havia encarregat el diplomàtic turc-egipci Jalil-Bey i que Courbet l’havia pintat l’estiu del 1866. La model, de la qual es conserven algunes fotografies al Museu d’Orsay, tenia 34 anys i en feia set que no ballava quan la van pintar. Si Dumas va revelar-ne el nom, segons Schopp, és perquè estava ressentit amb Courbet. La ballarina, poc després, es va convertir en una dona "respectable" i entregada a les obres filantròpiques. Quéniaux tenia una obra de Courbet que es va posar a la venda quan ella va morir. Es tracta d'un quadre amb algunes flors, entre les quals hi ha camèlies vermelles i blanques (a l’època de Dumas estaven destinades a les cortesanes). Al centre hi ha una corol·la vermella, profunda i oberta.