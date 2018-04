Imagine Dragons, rock èpic de consum ràpid

Un grup de tres adolescents feien un repàs dels concerts en què s’ho havien passat més bé últimament mentre feien cua per entrar al Palau Sant Jordi. Simple Plan, Justin Bieber, Ed Sheeran... Parlaven sobre el tipus de públic que mou cada artista, quins són els millors llocs per situar-se en els macroconcerts i les seves tècniques per aconseguir entrades a través de concursos online. “Serà brutal”, deia una d’elles, amb la satisfacció de poder afegir un nom més a la seva col·lecció d’estrelles mil·lennials. Imagine Dragons, l’èxit dels quals recau sens dubte en el món digital, era un cromo preuat. El grup de Las Vegas, un quartet d’electro-rock que juga a l’èpica i l’expressivitat desmesurada, és el més escoltat de Spotify després de Coldplay i arrossega una comunitat de més de 18 milions de followers entre Facebook i Twitter. Amb el seu primer disc, Night visions, van penjar el cartell d’entrades esgotades al Sant Jordi ara fa cinc anys; ahir van tornar a repetir convocatòria (gairebé 18.000 persones, segons l’aforament oficial) amb el seu tercer i últim disc, Evolve (2017).

La banda liderada pel cantant Dan Reynold, hiperactiu i amb ganes d’interactuar amb el públic, va aterrar a Barcelona dins d’una gegantina gira mundial de grans recintes i festivals acompanyada d’un espectacular muntatge, amb dos escenaris, un enorme videowall i constants cops d’efecte a base de fum, llums de colors i confeti. Sens dubte, condiments visuals que reforçaven encara més el dramatisme de fàcil digestió i les tornades encomanadisses de les cançons, a mig camí entre The Killers, Coldplay i Mumford & Sons, i que en directe prenen una dimensió tan grandiloqüent com incontestable.

Sense descans

Els ritmes sincopats d’ I don’t know why van obrir un espectacle de gairebé dues hores i una vintena de peces en què Imagine Dragons semblava que fossin els operadors d’una muntanya russa d’emocions en què cada cançó es convertia en una necessitat de desfogar-se i trencar les cordes vocals. Les tornades de Believer -que va servir a Reynolds per fer una proclama per “la pau, l’amor i la igualtat” amb una bandera LGTB a la mà-, Whatever it takes, Gold i I’ll make it up to you van fer saltar de valent el públic durant la primera hora de concert. En canvi, amb peces com It’s time, el seu primer èxit, Mouth of the river, Start over i Demons, una de les més celebrades i corejades, van mostrar la seva cara més orgànica i durant uns minuts les guitarres van guanyar protagonisme per sobre del so de tambors -que el mateix cantant reforçava amb un set de percussió sobre l’escenari.

La pluja de globus que va acompanyar la festiva On top of the world va obrir la recta final del concert, en què el grup es va permetre un recés sense percussió i amb arranjaments de cordes. Van sonar les versions en acústic de Next to me, Bleeding out i I bet my life en un petit escenari enmig de la pista. El hit Thunder, en què va intervenir la cantant K. Flay -telonera del grup-, va tornar la música al terreny del rock de bases sintètiques, rematat per més pluges de confeti i una interpretació tremenda de Radioactive, el tema més esperat de la nit.