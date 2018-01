'La Immaculada' viatja cap a Sixena

Tècnics de l'Aragó s'han presentat aquest dimarts pels volts de les nou del matí al Museu de Lleida per recollir el quadre de 'La Immaculada', que havia quedat pendent del lot de 44 peces de Sixena. La peça, del segle XVIII, no va ser localitzada l'11 de desembre quan va tenir lloc l'operatiu policial i judicial que es va fer per emportar-se les obres en litigi.

Al cap d'uns dies el Museu de Lleida va trobar el quadre que estava al Palau Episcopal de la capital del Segrià i va informar al jutjat d'Osca per tal que procedissin a recollir-lo. En menys d'una hora tècnics i operaris han carregat el quadre i alguns complements a la furgoneta i han marxat del museu direcció rambla de l'Aragó. Aquesta vegada, l'operació no s'ha fet enmig d'un dispositiu policial de la Guàrdia Civil ni tampoc hi ha hagut manifestants per defensar la unitat de la col·lecció més enllà d'algun espontani que passava pel lloc hi ha fet algun crit en contra.