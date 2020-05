Tame Impala, FKA Twigs i Gorillaz, noves confirmacions del Primavera Sound 2021

El festival avança aquest dimecres un centenar de noms per al seu 20è aniversari, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny del 2021. Tame Impala, FKA Twigs, Gorillaz, Jorja Smith, Jamie xx i Charli XCX, entre d'altres, s'uneixen a un cartell en què es mantenen bona part dels artistes que haurien d'haver tocat en l'edició del 2020, com ara Tyler, The Creator, The Strokes, Pavement, Bad Bunny i Bikini Kill. El 3 de juny es posaran a la venda de nou les entrades i s'iniciarà l'operativa de canvis i devolucions per als que tinguin una entrada del 2020.

Després d'haver cancel·lat l'edició 2020 per causa del covid-19, l'equip del Primavera Sound agraeix en un comunicat els missatges de suport, comprensió i ànim rebuts durant les últimes setmanes. "Estan sent dies molt durs per a tots i sentir que hi ha tantes ganes que tornin esdeveniments col·lectius com el nostre festival ens empeny a treballar amb més intensitat que mai amb la mirada posada en la setmana del 2 al 6 de juny del 2021, quan se celebrarà la pròxima edició del Primavera Sound Barcelona", diu el comunicat.

El cartell del festival del Primavera Soud 2021 l'integren de moment un centenar d'artistes. Inclou, per exemple, el retorn dels Idles, que van venir el 2018, l'etern Iggy Pop, el grup icònic gòtic Bauhaus, la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, el nord-americà Beck, que s'estrena al festival, i bandes que ja han passat pel Primavera Sound en diferents ocasions com ara The National, Yo La Tengo, Dinosaur Jr. i Jesus and Mary Chain.