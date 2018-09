Imputat de nou un president de la SGAE, ara per l'estafa de la roda de les televisions

No s'aturen els escàndols a la Societat General d'Autors i Editors (SGAE). Per segon cop en set anys ha estat imputat el seu president per una presumpta estafa. El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha citat a declarar com a investigat José Miguel Fernández, així com set persones més, en el possible frau de fins a 100 milions d'euros pel cobrament de drets d'autor per peces musicals emeses a la televisió, en el que es coneix com el cas de la roda de les televisions. La citació és per al 3 i 4 d'octubre.