El malson anticonsumista 'In fabric' i altres estrenes de la setmana

'In fabric'

Manifest surrealista per combatre el consumisme

In fabric té el seu centre de gravetat en una botiga de roba que atrau la clientela amb anuncis televisius esotèrics, regentada per unes venedores excèntriques i de sintaxi recargolada, com si les bruixes de Suspiria haguessin tancat l'acadèmia de ball per passar-se a la indústria tèxtil. Aquesta aparença sinistra no dissuadeix els compradors d’endur-se a casa peces de roba malèfiques, amb un gens menystenible dot per causar catàstrofes. El concepte del vestit assassí seria suficient per vehicular qualsevol sèrie B, però Peter Strickland el tracta com un element més en un catàleg de digressions que inclou un ritual lúbric amb maniquins que hauria fet salivar el Bigas Luna de Bilbao. Segueix llegint. Disponible a Movistar+

'Algo bello que quedó atrás'

Com es pot explicar la mort a un nen?

Aquest documental premiat al festival SxSW té una virtut que és també una limitació: la seva encomiable senzillesa està construïda a partir d'un sistema de decisions que s'intueix rigorós, tant que de vegades trobes a faltar que la directora se salti el que sembla un conjunt de regles preses a priori i es deixi influir més per allò que revela el rodatge. El tema és apassionant i commovedor: el documental segueix durant un any diversos nens que han perdut un familiar pròxim –pares, mares– i que van a un centre especial on els ajuden a gestionar el dol. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'El profesor de persa'

Inventar-te una llengua per sobreviure a l'Holocaust

A La vida és bella, el protagonista construeix un món de fantasia dins del camp de concentració perquè s'hi refugiï el seu fill. A El profesor de persa, el Gilles (Nahuel Pérez Biscayart), un jove jueu d'Anvers, es fa passar per iranià quan s'assabenta que un caporal nazi, el Klaus (Lars Eidinger), busca algú per aprendre aquesta llengua. Al Gilles també li toca inventar-se una ficció per sobreviure a la Xoà. Que no el matin li depèn en gran part de mantenir viu el somni del Klaus, que vol traslladar-se a Teheran quan la guerra s'acabi. L'inconvenient és que el noi, de persa, no en sap un borrall. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'To kid or not to kid'

Tenir fills o no, un dilema de pel·lícula

“No tenir fills és un opció egoista”. Aquestes paraules del papa Francesc ressonaven al cap de la cineasta Maxine Trump quan, superats els 40 anys, es va plantejar per primera vegada a la vida si realment volia ser mare. Així que va convertir el seu procés de decisió en una investigació audiovisual sobre les pressions socials i familiars que reben les dones i les conseqüències a què s'enfronten per, simplement, optar per no tenir fills. El resultat és To kid or not to kid – disponible fins al 23 de gener a Filmin dins la programació del Festival Dona i Cinema–, un film que recull des de l'odi escampat a internet contra les dones que no volen ser mares ("Si no et vols reproduir ja posats podries matar-te, ja que no tens cap raó per viure", es llegeix en els comentaris d'un article) fins a la solidaritat i comprensió d'associacions com The Not Mum, que dona suport a les dones que, per voluntat pròpia o per impossibilitat biològica, no han sigut mares. Segueix llegint. Disponible a Filmin fins al 23 de gener