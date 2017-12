'Incerta glòria' i 'Estiu 1993', les dues favorites amb més nominacions als premis Gaudí

Un director consolidat, Agustí Villaronga, i una directora debutant, Carla Simón, són els gran protagonistes de les nominacions dels premis Gaudí que han llegit aquest dijous els actors Àlex Brendemühl i Nora Navas en un acte celebrat a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. 'Incerta glòria', de Villaronga, encapçala la llista amb 16 nominacions; és a dir, competeix a totes les categories possibles (òbviament no pot optar ni a millor curtmetratge, ni a pel·lícula d'animació, ni a pel·lícula per a televisió ni a pel·lícula europea, les quatre categories que completen les 22 dels Gaudí). És un rècord que iguala les 16 nominacions que va tenir 'Eva' (2012). La gran rival de l'adaptació de la novel·la de Joan Sales és 'Estiu 1993', el debut de Simón, que té 14 nominacions. Totes dues opten al premi a millor pel·lícula, juntament amb 'Brava', de Roser Aguilar, i 'La película de nuestra vida', d'Enrique Baró.

En la gala dels X premis Gaudí, que se celebrarà el 28 de gener a l'Auditori del Fòrum, també tindran protagonisme 'La llibreria', d'Isabel Coixet, i 'Tierra firme', de Carlos Marqués-Marcet, amb 12 i 11 nominacions, respectivament. Totes dues competeixen a la millor pel·lícula en llengua no catalana, juntament amb 'Júlia ist', d'Elena Martín, i 'La llamada', de Javier Ambrossi i Javier Calvo.

Les pel·lícules de Villaronga, Simón, Coixet i Marqués-Marcet també es disputen els Gaudí a la direcció, el guió, la direcció artística, la fotografia, el vestuari i el so. Així doncs, aquests premis de l'Acadèmia del Cinema Català són cosa de quatre.

En l'apartat interpretatiu, opten al Gaudí a la millor actriu Laia Artigas (la nena d''Estiu 1993'), Laia Marull ('Brava'), Núria Prims ('Incerta glòria') i Oona Chaplin ('Tierra firme'). Pel que fa a la categoria d'actriu de repartiment, les nominades són Anna Castillo ('La llamada'), Natalia Tena ('Tierra firme') i Bruna Cusí per partida doble ('Estiu 1993' i 'Incerta glòria'). Un altre que fa doblet és David Verdaguer, nominat com a actor protagonista per 'Tierra firme' i secundari per 'Estiu 1993'. Els rivals de Verdaguer en la categoria de millor actor són Antonio de la Torre ('Abracadabra'), Marcel Borràs ('Incerta glòria') i Ricardo Darín ('Nieve negra'); i com a actor de repartiment, Bill Nighy ('La llibreria'), Emilio Gutiérrez Caba ('Brava') i Oriol Pla ('Incerta glòria').

Nominacions X premis Gaudí 2018

Millor pel·lícula

'Brava', dirigida per Roser Aguilar

'Estiu 1993', dirigida per Carla Simón

'Incerta glòria', dirigida per Agustí Villaronga

'La película de nuestra vida', dirigida per Enrique Baró i Ubach

Millor pel·lícula en llengua no catalana

'Júlia ist', dirigida per Elena Martín

'La llamada', dirigida per Javier Ambrossi i Javier Calvo

'Tierra firme', dirigida per Carlos Marqués-Marcet

'La llibreria', dirigida per Isabel Coixet

Millor direcció

Agustí Villaronga per 'Incerta glòria'

Carla Simón per 'Estiu 1993'

Carlos Marqués-Marcet per 'Tierra firme'

Isabel Coixet per 'La llibreria'

Millor guió

Carla Simón per 'Estiu 1993'

Carlos Marqués-Marcet i Jules Nurrish per 'Tierra firme'

Coral Cruz i Agustí Villaronga per 'Incerta glòria'

Isabel Coixet per 'La llibreria'

Millor protagonista femenina

Laia Artigas per 'Estiu 1993'

Laia Marull per 'Brava'

Núria Prims per 'Incerta glòria'

Oona Chaplin per 'Tierra firme'

Millor protagonista masculí

Antonio de la Torre per 'Abracadabra'

David Verdaguer per 'Tierra firme'

Marcel Borràs per 'Incerta glòria'

Ricardo Darín per 'Nieve negra'

Millor direcció de producció

Aleix Castellón per 'Incerta glòria'

Jordi Berenguer i Alex Boyd per 'La llibreria'

Mireia Graell per 'Estiu 1993'

Sergi Moreno i Sophie Venner per 'Tierra firme'

Millor pel·lícula documental

'Classe valenta', dirigida per Víctor Alonso Berbel

'La Chana', dirigida per Lucija Stojevic

'Lesa humanitat', dirigida per Héctor Fáver

'Sasha', dirigida per Fèlix Colomer

Millor curtmetratge

'Cunetas', dirigit per Pau Teixidor Coloma

'La inútil', dirigit per Belén Funes

'Les bones nenes', dirigit per Clara Roquet

'Los desheredados', dirigit per Laura Ferrés

Millor pel·lícula per a televisió

'Amics per sempre', dirigida per Roman Parrado

'La llum d'Elna', dirigida per Sílvia Quer

'Pau, la força d’un silenci', dirigida per Manuel Huerga

'Res no tornarà a ser com abans', dirigida per Carol López

Millor pel·lícula d’animació

'Deep', dirigida per Julio Soto Gúrpide

'Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas', dirigida per Enrique Gato i David Alonso

Millor direcció artística

Ana Alvargonzález per 'Incerta glòria'

Llorenç Miquel per 'La llibreria'

Monica Bernuy per 'Estiu 1993'

Tim Dickel per 'Tierra firme'

Millor actriu secundària

Anna Castillo per 'La llamada'

Bruna Cusí per 'Estiu 1993'

Bruna Cusí per 'Incerta glòria'

Natalia Tena per 'Tierra firme'

Millor actor secundari

Bill Nighy per 'La llibreria'

David Verdaguer per 'Estiu 1993'

Emilio Gutiérrez Caba per 'Brava'

Oriol Pla per 'Incerta glòria'

Millor muntatge

Ana Pfaff i Dídac Palou per 'Estiu 1993'

Ariadna Ribas i Diana Toucedo per 'Júlia ist'

Bernat Aragonés per 'La llibreria'

Raúl Román per 'Incerta glòria'

Millor música original

Alfonso Vilallonga per 'La llibreria'

Ernest Pipó i Pau Boïgues per 'Estiu 1993'

José González Riera (Marcus JGR) per 'Incerta glòria'

Leiva per 'La llamada'

Millor fotografia

Dagmar Weaver-Madsen per 'Tierra firme'

Jean Claude Larrieu per 'La llibreria'

Josep M. Civit per 'Incerta glòria'

Santiago Racaj per 'Estiu 1993'

Millor vestuari

Anna Aguilà per 'Estiu 1993'

Mercè Paloma per 'Incerta glòria'

Mercè Paloma per 'La llibreria'

Vinyet Escobar per 'Tierra firme'

Millor so

Albert Gay, Enrique G. Bermejo i Carlos Jiménez per 'La llibreria'

Diego Casares, Jonathan Darch i Dani Zacharias per 'Tierra firme'

Eva Valiño, Roger Blasco i Carlos Jiménez per 'Estiu 1993'

Xavier Mas, Fernando Novillo i Ricard Galceran per 'Incerta glòria'

Millors efectes visuals

Enric Masip, Joan Mussull, David Martí, Montse Ribé, Cesc Biénzobas i Joan Amer per 'Muse' ['Musa']

Lluís Rivera i Jordi San Agustín per 'Proyecto Lázaro'

Manuel López Egea i Bernat Aragonés per 'Incerta glòria'

Raúl Romanillos i Jordi San Agustín per 'Abracadabra'

Millor maquillatge i perruqueria

Alma Casal per 'Incerta glòria'

Montse Sanfeliu i Laura Vacas per 'La llibreria'

Pilar Guillem i Marta Arce per 'Estiu 1993'

Sylvie Imbert i Paco Rodríguez Frías per 'Abracadabra'

Millor pel·lícula europea

'Dunkirk' ['Dunkerque'], dirigida per Christopher Nolan (Regne Unit)

'La tortue rouge' ['La tortuga roja'], dirigida per Michael Dudok de Wit (França i Japó)

'Lady Macbeth', dirigida per William Oldroyd (Regne Unit)

'Toni Erdmann', dirigida per Maren Ade (Alemanya)