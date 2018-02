'Incerta glòria', la pel·lícula d'Agustí Villaronga, amb l'ARA

El DVD d''Incerta glòria', la pel·lícula més premiada dels Gaudí, es podrà aconseguir amb l'ARA des del 3 a l'11 de febrer per només 9,95 euros. El film d 'Agustí Villaronga és l'adaptació de la gran novel·la homònima de Joan Sales, un projecte llargament somiat pel director de 'Pa negre'. 'Incerta glòria' va ser una de les triomfadores dels últims Gaudí, on va guanyar vuit premis: millor actriu (Núria Prims), actor secundari (Oriol Pla), so, direcció de producció, vestuari, maquillatge i perruqueria, efectes especials i fotografia.

A Incerta glòria, Villaronga escenifica la teranyina de baixes passions i misèria humana en què es veuen atrapats tres joves idealistes i una dona madura durant la Guerra Civil. Conflictes sentimentals i morals que deshumanitzen els personatges i desemboquen en la pèrdua d’ideals d’una generació trencada per l’horror de la guerra, que ha perdut tota esperança en el futur.

Per al paper de la Carlana, Villaronga va pensar en Núria Prims, amb qui no havia treballat mai. La interpretació de l'actriu ha estat aclamada com una de les millors de la temporada. Prims, que estava mig retirada del cinema, protagonitza amb 'Incerta glòria' un retorn triomfal. També està immens Oriol Pla en el paper de Soleràs, que fa creïble un personatge contradictori, visceral i apassionat. Però potser la gran revelació d''Incerta glòria' és Bruna Cusí en el paper de la Trini: amb aquest treball i el que fa a 'Estiu 1993' firma el doblet interpretatiu de l'any.