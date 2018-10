Jordi Oriol guanya el premi Quim Masó amb 'Europa Bull'

El jurat del premi Quim Masó 2018 ha proclamat guanyador de la dotzena edició del certament a la companyia Indi Gest pel projecte teatral 'Europa Bull', escrit i dirigit per Jordi Oriol. Els vencedors s'enduran 40.000 euros i un contracte d'estrena del muntatge al Temporada Alta de l'any vinent i de representació al Teatre Nacional de Catalunya, que els permetrà catapultar el projecte.

"Europa bull. I molt. Sembla una olla de vapor que des de l'actual crisi de l'euro ha començat a xiular i a fer senyals de fum". Així ha definit Oriol l'espectacle, que escenifica l'eufemisme que suposa creure en una Unió Europea davant la inoperància o ceguesa dels òrgans i institucions europees enfront de les injustícies que es viuen als mateixos països membres, i envers la pèrdua de llibertats i manca de separació de poders dins l'estat espanyol. 'Europa Bull' pretén exposar de forma poètica, elegant i amb humor, les pors i queixes d'aquells europeus que se senten desemparats.

El projecte ha estat escollit entre un total de 24 propostes, de les quals han quedat finalistes 'La vall inquietant' d'Alejo Levis, produït per Flyhard Productions, i 'L'amor (no és per a mi, va dir Medea)' de Queralt Riera, produït per Les Antonietes.

El premi Quim Masó s'ha concedit aquest dimarts a la Sala La Planeta de Girona. Enguany el jurat ha estat format per professionals de les arts escèniques com Xavier Albertí (director teatral i director artístic del Teatre Nacional de Catalunya), Pere Puig (director teatral i director de la Sala La Planeta), Jep Sánchez (director del Teatre Municipal de Girona), Narcís Puig (Temporada Alta), Josep Maria Miró (autor i director), Josep Domènech (Bitò), Laura Serra (cap de cultura de l'ARA) i Guillem Terribas (Llibreria 22) com a secretari del jurat.