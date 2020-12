Injecció d'1,6 milions d'euros directes a la creació cultural, educativa i científica

La pandèmia, l'alteració de la producció cultural i la voluntat d'impulsar-ne la creació han fet replantejar els premis Ciutat de Barcelona. "Els premis distingeixen l'activitat de creació artística o de recerca que s’ha desenvolupat al llarg de tot l'any anterior –ha explicat aquest migdia Joan Subirats, tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona–. Un any de convocatòria normal d'aquests premis era difícil, tenint en compte que la normalitat no havia estat la norma. La proposta que hem portat a terme multiplicant per vuit la dotació és convocar aquestes beques, que mantenen la creació amb l’objectiu d’ajudar el sector i de mantenir la capacitat d’innovació".

Si la dotació total de la vintena llarga de categories dels premis Ciutat de Barcelona s'acostava als 200.000 euros, la nova línia de 225 beques "multiplica per vuit la dotació dels premis i arriba fins als 1,6 milions d'euros". Ha estat així perquè, en paraules de Subirats, es disposava dels fons covid extraordinaris, però també perquè des de l'Ajuntament es vol fer una cosa que s'escapa de les subvencions i impulsar ajudes directes a la creació artística.

De 6.000 a 10.000 euros per projecte

Les 225 beques se sumen a la convocatòria ordinària de subvencions de l'Icub, dotada amb més de 5 milions d'euros. "Ens adrecem a les persones que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb domicili en aquesta àrea o que el tema que presenten a la beca tingui una incidència clara en el teixit cultural de la ciutat –afegeix Subirats–. Els projectes es podran presentar telemàticament des del 30 de desembre fins al 17 de febrer, i es podran desenvolupar al llarg de tot el 2021". La dotació de les beques oscil·la entre els 6.000 i els 10.000 euros.

Dani Granados, delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament, ha detallat els tres primers àmbits de les beques. "Entre les 155 beques de cultura n'hi haurà per a les arts escèniques, arts visuals, creació musical i audiovisual, projectes vinculats a les cultures populars de la ciutat, projectes de creació literària i traducció i projectes híbrids", ha avançat. També hi haurà catorze beques "per impulsar projectes d'innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària", ha afegit. El tercer apartat repartirà 34 beques per "fomentar connexions entre cultura i educació", cadascuna d'elles dotada amb 10.000 euros.

Júlia Miralles, delegada de Ciència i Universitats, ha explicat la línia "d'ajudes a la ciència, a la divulgació científica i als projectes que relacionen art i ciència". Seran un total de "22 beques, cinc per propostes de divulgació innovadores, amb la voluntat de generar la possibilitat que s'expliquin cap a la ciutadania persones vinculades a la creació científica, set beques de divulgació, amb formats audiovisuals i digitals, i també beques per a nous projectes que interrelacionen art i ciència".