Interior treballa perquè el Liceu pugui acollir més de 500 espectadors

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha dit que estan treballant a nivell tècnic amb el Procicat la possibilitat d'augmentar el límit d'aforament del Gran Teatre del Liceu, decretat en el marc de les mesures del covid-19, i que la decisió es prendrà en les pròximes hores o dies. En una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4, Sàmper ha explicat que aquest dissabte va assistir a una reunió amb la comissió executiva del Liceu, que els va exposar "punts molt rellevants", com un sistema de ventilació amb uns elements "increïbles" que fan que quedi "totalment garantida", ha dit. Segons Sàmper, aquesta situació fa que es puguin "replantejar" el topall dels 500 espectadors.

El Liceu va anunciar aquest cap de setmana que cancel·laria les representacions de l'òpera La traviata a partir del 8 de desembre si no s'elimina el topall de 500 persones, ja que el teatre tenia previst que a partir de dilluns es pogués ocupar el 50% de l'aforament, és a dir, 1.144 entrades, corresponent a la fase 2 del pla. El topall de 500 persones representa poc més del 20% de l'aforament. Tanmateix, l'evolució de la pandèmia, i sobretot una taxa de contagi que s'ha enfilat més enllà del 0,90, va dur el Govern a congelar el canvi de fase i a mantenir les restriccions del tram 1, que posen l'accent en la reducció de la mobilitat.

Sàmper no ha precisat si una possible ampliació del topall de 500 a 1.000, o a un 50% real, al Liceu seria efectiva també per a altres espais com el teatre Tívoli, el Coliseum o L'Auditori, entre d'altres. És a dir, si el Liceu seria una excepció o no.