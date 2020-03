Sis personatges de Kubrick ballen la disrupció contemporània

La Intrusa torna al Mercat de les Flors del 12 al 15 de març per propagar el seu últim treball de "dansa contaminada" –elements escènics, visuals i musicals–, que ve d'estrenar a Sant Sebastià. It's a wrap (Kubrick is dead) parteix de 6 personatges en busca d'autor de Pirandello per endinsar-se en un altre "marc de ficció", segons explica Damián Muñoz, creador i codirector de la companyia. "En la societat disruptiva en què estem immersos, volíem donar voltes al concepte dels finals definitius, del buit que queda quan acabem una cosa i el moment de debilitat que ens envaeix abans no en comenci una altra", explica Muñoz.

Per explorar aquest període de transició, van recórrer als personatges "icònics" de Kubrick perquè són fàcilment reconeixibles per a tothom i viuen en l'imaginari social. Els personatges, com els de Pirandello, "se senten abandonats al seu destí", i inicien un viatge en el qual cadascú trobarà el seu camí. Així, van escollir l'Alex de La taronja mecànica, la Lolita de la pel·lícula homònima, el Jack i la Wendy d' El resplandor i el sergent de La jaqueta metàl·lica. A més, hi ha un setè personatge, el Cromaman, que encarna el mateix Muñoz. "És la figura que, en cinema, vesteixen de verd i que permet fer projeccions damunt seu per crear ficcions, i ens servia com a metàfora del cinema i de la ficció cinematogràfica".

It's a wrap parteix de la notícia que Kubrick ha mort, i tots reaccionen davant la pèrdua del seu creador. "Cadascú va dotar de personalitat el seu personatge a través del moviment", explica el ballarí. El resultat és una obra que no és narrativa, però sí que segueix una "dramatúrgia sòlida", amb text inclòs. "Nosaltres no estem tancats a incorporar text o cant si ho demana l'obra", apunta Muñoz.

651x366 Un moment d''It's a wrap' / Antonio N. Wijkmark Un moment d''It's a wrap' / Antonio N. Wijkmark

La música, de Jesús Díaz, juga amb una doble banda sonora, tal com passa a les pel·lícules: la música que sent l'espectador i la que senten també els personatges. La música de Díaz és una meravella i fa algunes picades d'ull a les bandes sonores de les pel·lícules de Kubrick. Mereixedors de diferents premis, entre els quals el Ciutat de Barcelona 2004 per Ölelés o el Premio Nacional de dansa el 2015, La Intrusa ha aplegat aquí un elenc "molt desitjat", integrat pel cubà Alexis Fernández, la canària Carmen Fumero, la catalana Helena Gispert i el madrileny Miguel Zomas, que serà l'Alex, a banda dels dos fundadors (el 1996) de la companyia, Virginia García i Damián Muñoz.

"Per a nosaltres és un luxe venir al Mercat, perquè cada vegada hi ha més oferta creativa. El problema dels últims anys és que el temps que passa entre que crees una peça i es comença a moure és molt llarg, uns tres anys, i aleshores ja estàs en un altre moment creatiu", reflexiona Muñoz. En aquest cas, It's a wrap és un projecte que va iniciar fa dos anys i que, de moment, ja té un reguitzell de dates després de Barcelona que passen per Viladecans, Bilbao, València i Barakaldo.