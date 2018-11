Invasió de dibuixos originals al Saló del Manga

Com saben els habituals del Saló del Manga, no és fàcil veure dibuixos originals de manga a les exposicions que s’hi organitzen. Els mangaka no acostumen a cedir les seves obres ni tan sols al Japó: en la indústria del còmic japonès no existeix la tradició expositiva que tenim a Occident. A més, els manga es fan amb materials barats no pensats per a l’exhibició. Per això és notícia que el Saló del Manga que se celebra fins diumenge aculli l’exposició Llenguatge, objectes i bèsties,que, entre d’altres obres, inclou prop de 130 originals de manga.

Organitzada per l’Agència d’Afers Culturals del Japó i el Saló del Manga, la mostra està formada per obres nominades o premiades al Japan Media Arts, el festival japonès dedicat a difondre les arts modernes. “Hi ha treballs de quatre formats: el manga, l’ anime, l’art digital i l’entreteniment”, explicava ahir el comissari de l’exposició, Kota Toda. “Està dividida en tres parts: una de dedicada als animals antropomòrfics, una altra als objectes i una altra a les paraules”. A la part de les bèsties, un dels focus és la sèrie Bearstars, de Paru Itagaki, que ahir s’escoltava el comissari a una distància prudencial de les càmeres. L’autora és la Marta Rojals del manga: fuig de les fotos i, quan apareix en públic, com farà demà al Saló, porta una màscara de pollastre. Pot semblar una excentricitat, però l’obsessió per la intimitat és la norma entre els autors de manga. Una altra de les convidades d’aquesta edició, la dibuixant d’Horimiya Daisuke Hagiwara, només accepta fotos de les seves mans. “En general, al Japó el públic és molt respectuós amb els mangaka, però també hi ha gent molt psicòpata i els autors volen sentir-se segurs”, apunta Oriol Estrada, cap d’exposicions del Saló.

A l’apartat de bèsties antropomòrfiques també hi ha reproduccions de Blacksaad -tot i que no queda clar què fa el còmic de Guarnido i Canales en una mostra de manga- i originals de Jasmin, un còmic fantàstic sobre un món primitiu governat pels lleons on una gasela impulsa una revolució. Els objectes protagonitzen el segon apartat, on trobem una instal·lació audiovisual immersiva ( Industrial JP ), dues animacions protagonitzades per un televisor ( Golden time ) i uns éssers de pa de pessic i nata (Decorations).

Societats virtuals

Però el plat fort és la instal·lació digital Biografia ràpida en una societat d’amants evolutius, un programa que simula en temps real l’evolució de societats inventades: crea parelles, les trenca, fa que es reprodueixin... La humanitat representada en vides fugaces en un espai virtual. El creador, Tetsuo Unemi, contemplava ahir divertit la versió espanyola de la seva obra, que es presenta per primera vegada al Saló del Manga.

El manga recupera el protagonisme al tercer apartat de la mostra, que posa el focus en els originals de dues obres: Showa Genroku Rakugo Shinju és una sèrie protagonitzada per l’últim gran mestre del rakugo, un ancestral gènere teatral de monòlegs que es representen al Japó; i una altra tradició japonesa mil·lenària, la cerimònia del te, centra Hyouge Mono, el manga dedicat al comandant Oribe Furuta, expert en el ritual del te. Furuta va dissenyar un tipus de ceràmica que encara es fa servir avui. Alguns models s’exposen al final de Llenguatge, objectes i bèsties.

Les cinc cites més esperades del Saló

The Samurai Sword Artists Kamui

L’imaginari tradicional dels samurais i el del J-pop es troben en aquest espectacle, que posa en escena coreografies d’arts marcials amb música pop japonesa. Diumenge a les 16 h faran una exhibició a l’escenari principal de la plaça Univers.

World Cosplay Summit

Un clàssic. Les disfresses més extremes s’apropiaran de l’escenari gran de la plaça Univers demà a les 16 h en la final espanyola d’aquest concurs internacional. La parella guanyadora representarà Espanya en la final que es farà al Japó.

Emika Kamieda

Més que actriu, model o excantant del grup NMBP48, Emika Kamieda és una idol japonesa coneguda per les seves aparicions televisives. Demà a les 15 h mostrarà les seves coreografies a la plaça Univers, i demà i diumenge oferirà el taller Com arribar a ser ‘idol’ al Japó.

Nagabe

L’original mangaka és el creador de La pequeña forastera: Siúil, a Rún, barreja entre il·lustració i poemari. Diumenge a les 18 h Nagabe es trobarà amb els seus lectors a la Sala Manga 3.

Junyan

Conegut com a Harajuku Kawaii Boy, Junyan és la màxima autoritat en la moda de carrer de Harajuku, el barri hipster de Tòquio. A Barcelona contestarà preguntes del públic i es reunirà amb un petit grup de fans.