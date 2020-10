Investiguen la desaparició d'un centenar d'obres del Círculo de Bellas Artes de València

La policia de la Generalitat Valenciana investiga la desaparició d'un centenar d'obres d'art de la col·lecció del Círculo de Bellas Artes de València, entre les quals obres d'Ignacio Pinazo, José Benlliure, Santiago Rusiñol i Esteve Edo. Segons va avançar el diari Las Provincias la setmana passada, en el tràmit previ a la subhasta dels seus fons s'ha conegut l'absència d'aproximadament la meitat dels 200 quadres que conformaven la col·lecció del Círculo. Els problemes econòmics han empès aquesta entitat a un procés de dissolució, el qual actualment es tramita als jutjats.

Segons ha informat l'agència Efe, els agents responsables de patrimoni s'ocupen de l'operació en coordinació amb la conselleria d'Educació, Cultura i Esports. De fet, part del deute d'aquesta entitat és amb la Generalitat Valenciana, que recentment ha demanat el reintegrament d'una subvenció concedida per valor d'1,58 milions d'euros per a la rehabilitació de la seu que va ocupar el Círculo i l'equipació d'un edifici adquirit per l'entitat a la ciutat de València per ser usat com a centre cultural.

Fonts de la conselleria han informat que el Círculo de Bellas Artes va vendre l'edifici que havia sigut rehabilitat amb fons públics, incomplint així el conveni amb l'Administració, i per aquest motiu el gener del 2019 la Generalitat Valenciana va sol·licitar el reintegrament de la subvenció. El deute que acumula amb la Generalitat Valenciana per l'incompliment del conveni plurianual, comptant els interessos, és d'1,8 milions d'euros.