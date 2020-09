Incendi al monument franquista de Tortosa

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tortosa investiguen les causes d'un incendi aquest dimarts a la matinada al monument franquista del riu Ebre. A tres quarts de tres de la nit va saltar l'avís. Una deflagració va encendre un foc a la base del monòlit. Al lloc hi van acudir les forces policials i una dotació terrestre dels Bombers, però com que el monument és al mig del riu i és de difícil accés, finalment el foc es va apagar sol després de cremar durant uns tres quarts d'hora. De moment es desconeix com es va originar ni tampoc es va veure cap persona prop del lloc dels fets, però s'està investigant si s'hi van cremar materials que podrien ser neumàtics.

Franco va inaugurar l’any 1966 el colossal monument: una piràmide de ferro forjat de 45 metres, amb orificis de metralla que es van transformant progressivament en ciris i creus. Es va projectar per commemorar el 25è aniversari de la victòria de les forces franquistes a la sagnant Batalla de l’Ebre. El maig del 2016 els tortosins van votar a favor de mantenir el monument al mig del riu, reinterpretat i contextualitzat, però quatre anys després continua igual: ni s'ha reinterpretat ni s'ha contextualitzat.

La consellera de Justícia, Ester Capella, va assegurar al novembre que un cop el Parlament hagi aprovat la llei de memòria històrica hi ha el compromís de fer-ho abans que s'acabi aquesta legislatura: "La Generalitat posarà tots els mitjans perquè es faci efectiva la retirada del monument, i aleshores ja no serà qüestió de qui ho fa o ho deixa de fer, sinó que es farà".